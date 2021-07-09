近日從新界蔓延市區 老榕樹難「自我修復」

樹上有蟲正常 一直能自我修復

許淑君和趙紹惠均指出，其實朱紅毛斑蛾吃榕樹樹葉是一直以來均有的現象，「樹上有蟲是很正常的事，榕樹平日生命力很頑強，懂得自我修復」，許淑君說。雖然榕樹「禿頭」狀甚可怕，但只要下一場大雨，榕樹的樹葉很快就能再長出來，所以兩人都指在生態平衡的正常情况下，其實不用為榕樹過於憂慮。

冬暖春少雨 蟲活躍葉難長

然而二人分析，今年朱紅毛斑蛾蠶食榕樹的現象之所以會「大爆發」，也許是因為年初的冬天天氣變熱，令朱紅毛斑蛾變得更為活躍，加上今年春天少雨，樹木無法及時重新長出樹葉，所以才出現榕樹嚴重變禿的現象。最值得擔心的是，如果蟲害繼續蔓延至九龍區、港島區，那裏的衆多古樹或會遭殃，「這些古樹是『老人家』，修復能力較弱，需要好好保護」，趙紹惠說。

許淑君表示，要治理蟲害，其實有不同方法，政府亦已經在施行相關方案，例如把樹腳的蟲蛹掃走；樹幹包裹草蓆，令幼蟲被黏在草蓆的纖維上，無法在樹上四處爬行覓食；在泥土裏注射除蟲藥，令樹葉含除蟲藥，可致啃食樹葉的幼蟲死亡；在樹上噴灑肥皂水，既令樹葉不再適合幼蟲進食，部分幼蟲也被噴至掉下樹。

噴灑除蟲劑殃及池魚

然而許淑君和趙紹惠均認為，噴灑除蟲劑未必是一個好方法，因為這樣有可能禍及其他昆蟲，甚至把朱紅毛斑蛾的天敵也一併殺死，得不償失。趙紹惠提到，其實預防勝於治療，「只要在城市環境中模仿森林的生物多樣性，例如不要在街道上整排都種榕樹，隔兩三棵就種一棵其他的樹，就不會令蟲害蔓延得這麼嚴重」。