榕樹爆「禿頭」奇案 大食怪「朱紅毛斑蛾」作惡

幼蟲40天脫皮6次 食量驚人

朱紅毛斑蛾（Phauda flammans）是鱗翅目（Lepidoptera）下的斑蛾科（Zygaenidae）昆蟲，斑蛾科在全世界有逾千品種，據《香港昆蟲名錄》記載，香港有31種斑蛾。朱紅毛斑蛾主要分佈在東南亞及中國華南地區，例如廣東省和福建省等地。長春社保育經理許淑君指出，牠們的主要活躍季節為5至7月和9至11月。幼蟲主要以榕樹樹葉為食物，例如香港的細葉榕、垂葉榕、高山榕均有被朱紅毛斑蛾幼蟲蠶食的痕迹。一般來說，朱紅毛斑蛾的壽命約有2個多月，成蟲誕下蟲卵後14天孵化出幼蟲，幼蟲約需40天長大，之後結蛹，2星期後飛蛾成蟲破蛹而出，然後在1星期內交配產卵，直至死亡。

朱紅毛斑蛾幼蟲外形呈啡黃色，牠們從卵中孵化出來後，須靠脫皮來讓身體不斷長大，在40天內共脫皮6次，直至全身約2厘米長。有趣的是，牠們脫下來的皮卻總是「藕斷絲連」。香港中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠說：「幼蟲身體每次長大都會撐爛身上的皮，但皮並不會完全脫去，而是一直黏附在身體上，所以身體表面會呈啫喱狀、黏黏的狀態。」

趙紹惠又指出，為了長大，幼蟲在整個成長過程中要不斷進食榕樹樹葉，「瞓醒就食，瞓醒就食」，進食量相當驚人；加上朱紅毛斑蛾的繁殖率不低，一次產卵可達數十至百隻卵，若在同一棵樹上同時有幾隻成蟲產卵，可想而知樹葉消耗量有多驚人。許淑君補充，幼蟲一般從樹頂開始吃樹葉，一直吃下去，這解釋了為什麼我們眼見受蟲害的榕樹總是由頂部開始禿下去。

嚴重可吃掉九成樹葉

許淑君也提到，如果我們在榕樹下看見大堆被噬咬過的樹葉掉下來，就多半是朱紅毛斑蛾幹的「好事」。若幼蟲吃到無葉可吃，牠們更會開始咬食較嫩的枝條。她指出，最嚴重的情况下有榕樹被吃去九成樹葉，樹冠幾乎全禿。

朱紅毛斑蛾幼蟲脫皮6次之後就會準備結蛹。幼蟲在樹冠成長，卻在樹腳結蛹，因此到了結蛹階段，可以看見數十以至上百隻幼蟲一起沿着樹幹爬下來，「場面也許會令人覺得挺恐怖」，趙紹惠笑說。到了樹腳，幼蟲結成黃啡色、約長1厘米的蛹，在裏面經歷「完全變態」（holometabolism）的過程，最後羽化成為飛蛾。若結蛹的時候遇上寒冷的冬天，牠們則會一直維持蛹的狀態，直至大地回春，牠們才破蛹而出。剛破蛹的朱紅毛斑蛾成蟲，一般只會飛到附近的灌木叢或樹腳上，待翅膀晾乾硬化，才能飛上樹冠。然後牠們在一星期的期限內連食物也不吃，全力完成交配繁殖的大任，在樹冠的葉子產下卵，這昆蟲短暫的一生又周而復始。

天敵寄生蜂 蛾蟲體內產卵

正如自然界裏的一切生物，這種昆蟲也有牠的天敵——花胸姬蜂 （Gotra octocincta）和絨繭蜂（Apanteles sp.）。這兩種蜂是寄生蜂。許淑君指牠們早在朱紅毛斑蛾產卵時已經在一旁「虎視眈眈」，待蛾蟲孵化後，就會把自己的蟲卵生在蛾蟲身體裏；寄生蜂幼蟲在蛾蟲的身體裏孵化，在牠的體內一同成長，直至蛾蟲差不多長至最大的時候，就破開牠的身體而出，蛾蟲亦自然被殺死。情狀描述起來也許有點殘忍，但這也是競爭激烈的自然界裏所有生物「一物治一物」的生存規則。

文：鄧捷

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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