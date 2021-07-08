stylehub：時尚品牌進軍Clubhouse

【明報專訊】社交平台Apps日新月異，但能突圍而出的卻沒有幾個，於2020年4月誕生的Clubhouse就是最近新興的一個。Clubhouse是一個語音社交平台，用者可以在軟件內開設公開或私密的語音聊天「房間」（virtual rooms），房內設3種權限，分別是決定誰來發言的主持人、參與對話的嘉賓、和可以通過「舉手」來申請發言的聽眾。要進入房間必須獲邀請，一旦受邀就有機會與心儀的名人直接對話，而不似其他社交平台的直播般，只能留下一閃即逝的留言。