hear her say...：說故事的人 謝曉陽 以詩作通行證 隨意表達自己

1. Milo（美祿）是港孩喜歡的飲品，你的名字又叫Milo，究竟有什麼特別含意?

由中三開始就叫Milo，我用過Sophie、Florence，但這些名字太優雅了，不適合我。後來在英文閱讀課看到一本故事書，裏面有個外星男孩叫Milo，覺得這個名字很啱feel，便用上了。

2. 你試過最勇敢的一次經歷是什麼?

一直以來，我也沒有做過違背自己的事，所以我覺得自己很多時都很勇敢。大概兩年前有一個廣告工作，在臨開拍前一天才收到對白，但這句對白違背我相信的價值，因此我拒絕拍攝。結果角色要臨時換人，亦觸怒了介紹這份工作給我的朋友，但面對這樣的事情，我會把自己放在第一位，會維護自己的意願。

也有些事只要我想做就會去做，例如我養了一隻小羊，那時牠有一個被30多條蠅蛆咬的一個大傷口，若不把牠帶回家而留在室外的牧場，傷口便無法復元，於是在整整一個月裏我為牠找草糧、清理牠在家裏周圍便溺的爛攤子。牠對我太重要了，為牠我會盡一切努力去做應該做的事。

3. 你會寫詩、手作、攝影、藝術創作，亦參與模特兒和演員工作，每個媒介分別給你什麼不同的創作靈感和發揮?當中你又最喜歡哪個?

手作只為「搵食」（笑）。其實不同媒介的創作靈感都能互相引領，我最近的一個藝術創作帶有故事性，會配合文本，為作品加上對白，受過戲劇訓練的我會有更佳的表現。但說到寫詩，特別之處在於它能給我一個通行證，讓我隨意表達自己，不用太多標籤。

4. 創作令你最享受的是什麼?

創作讓我享受的是說故事，訴說我生活的經驗。

5. 你何以會自資推出詩集?你會怎樣看現時香港的閱讀風氣和市場氣氛?

早前大館有個小型書展，只需付200元就能在中環這樣的核心地帶參展，令我決定自資出版詩集。最近我與台灣的一家出版社簽了合約，詩集會增添內容再版，亦會在台、港發售。

我覺得現在人們可能更多閱讀，只是比較偏向淺層的文字和速食資訊。以詩為例，人們喜歡從中很快找出精警句子或雋語，對詩人來說若能投讀者所好而受歡迎，當然是一種誘惑。但我希望我的詩能提供自己的視覺，令讀者更加敏感和對身邊事物有另一番體會。迅速將資訊傳達甚至是將之當成娛樂，並不是我想寫的詩。

6.時裝對你來說是什麼?

從環保角度來看，現在是否還需要時裝呢？時裝生產過剩同時令消費增加。我有朋友就同一款裙子買了5個顏色，之後把其中3條給了我，今天穿的就是其中一條。所以近幾年我喜歡與朋友交換衣服穿，亦喜歡買二手衫，它們很多都很新很美。

7. 怎樣形容自己的穿衣風格?

我會因應心情和場合選擇不同顏色的衣服，例如我想顯得沉實一點就會穿灰色；期待一次艷遇或想有被寵愛的感覺就會穿鮮色一點。所以我心情不好的時候很喜歡逛Uniqlo，因為它們衣服的顏色很美，有藍藍綠綠的turquoise、burnt umber（土紅色）和橄欖綠等。我喜歡單色的衣服，若配襯同色系的口罩，我便會覺得很完美。

8. 若疫情退卻，不用戴口罩，你最想做什麼?

我想當街與愛人擁吻。

9. 假如今天是你生命中的最後一天，你會穿什麼?

我會選擇全裸，讓全身的毛孔沒有阻隔去感受微風的撫摸，哈哈！

10. 你嚮往的生活是什麼?或嚮往在什麼地方生活?

我最近看到一個綜藝節目，覺得非常難看，原因是我認為兩個主持的說話有很多掣肘和恐懼，令他們完全喪失幽默感。我喜歡生活在一個有空間開玩笑的地方。

■謝曉陽（Milo）

畢業於香港大學文學院比較文學系，後於墨爾本皇家理工大學修畢純藝術學士。集模特兒、演員、藝術家及詩人於一身，早前自資出版詩集《不要在我月經來時逼迫我》，抒發關於女性身體的經驗，女性在社會的角色和掙扎，也關於情愛和動物。

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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