觀星貼士：查月出月落時間 避觀星「宿敵」

天時：月明星稀 留意雲霧

平時看到皎潔漂亮的明月，心情都好起來。但明亮的月兒其實是觀星的「宿敵」。月亮反射的光線令人的瞳孔不自主地縮小，讓我們看不見比它暗上不少的星星，「月明星稀」正正就是指這個情况。許sir建議大家選擇新月、眉月、殘月等日子觀星。

陳俊霖則提醒大家留意月出月落時間（見註），月出月落的時間不像太陽，每天都有頗大分別，舉例說在下弦月的日子（農曆每月廿二、廿三日），約凌晨時分才會迎來月出；在滿月的日子，月亮則可能在黃昏後就慢慢出現。市民可以挑月亮接近地平線，或月出前、月落後的時間觀星。

蔡錦滔補充，天氣好壞也十分影響觀星，比如下雨、多雲、大霧等，除了降低能見度，對於觀星者本身的安全與舒適度也有影響，出發前記得預先查看天氣預報。

地利：公園少路燈有「收穫」

相對於人造燈光，星光實在太暗，因此在五光十色的都市中難以看到滿天繁星。許sir建議去遠離城市的郊外，如海灘、水塘、太空館的天文公園等地方觀星；蔡錦滔則提到，其實城市區域也能看到不錯的星空，比如海旁、路燈較少的小公園，雖然不能跟郊外環境相提並論，但勝在不用特別準備，可能在下班回家、飯後散步的路上，簡單抬頭一看已有不錯「收穫」。活在不夜城、習慣「光猛」環境的香港人，甚少在黑暗的戶外環境下活動，3個專家都建議最好結伴同行，好有個照應。

人和：宜用紅光電筒照地面

另外，3名專家都認為，一般簡單的觀星毋須特別天文設備，反倒是注意長時間逗留戶外，需要帶備如沙灘毛巾或地蓆、充足糧食與食水、電池與照明工具等。提到照明，陳俊霖建議盡量使用紅光電筒，降低對眼睛的刺激，同時盡量把光往地面照，避免影響同場的觀星者。

●註：月出月落時間可參照香港天文台年曆索引，裏面記錄了每一天的日出日落、月出月落時間

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