一室枯山水 喝一杯手冲咖啡忘憂

手搖凍啡 入口柔順

一般禪味的café均以茶品為主，不過店家主打咖啡，設有手冲咖啡菜單選項，共提供7款特色咖啡豆，其處理方法、產地等均不同，定期轉換，以提升咖啡風味和體驗，他們的手冲方法和一般café有點不同。手冲熱咖啡使用有蓋中式骨瓷茶杯盛載，目的是保存咖啡剛泡出來的濕香和風味，當客人一打開杯蓋，啡味四溢，風味更盛。而手冲冷咖啡更有趣，將泡好的咖啡連同冰塊放進調酒搖杯，搖至冷卻才上桌，咖啡整體冰冷，不像坊間加冰的凍咖啡會因為冰塊融掉而影響啡味，表面還有一層細幼泡沫，入口較柔順和creamy。茶品方面，最值得一試是手刷抹茶，細味道地的薄茶。

家傳花生醬×雞柳窩夫 香辣甘甜

食物亦有特色，古味辣花生醬雞柳窩夫配莎莎醬，就是將其中一名創辦人的家傳食譜——古味辣花生醬改良而成，將花生醬混和雞柳，放在用印度Roti薄餅所做的窩夫，花生醬又辣又香又甘甜，提升雞肉和窩夫味道，是整道菜的靈魂材料。店內亦有數款素食，推介泰式香葉炒新豬肉刈包，餡料有新豬肉、金不換、紅葱頭、生菜等，用刈包夾着，然後放進Panini三文治機中烘香兩面，外面香脆，餡料微辣冶味。兩款甜品包括豆腐芝士蛋糕配黑芝麻醬，蛋糕輕盈，自家黑芝麻醬濃郁；另一款Tiramisu更用上自家製的咖啡豆酒和咖啡，啡味格外芳香。

●Sofi Coffee

地址：九龍城太子道西428號

查詢：2363 6898

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