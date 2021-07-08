觀聞觸飲聽 細細品嘗 五感引路 探尋咖啡真味

多年來一直推廣普及咖啡文化的Knockbox coffee company剛落戶灣仔，他們推出五感咖啡體驗（Sensory coffee experience），透過眼觀、嗅覺、觸感、親口品嘗及聆聽咖啡師的講解，讓客人全方位感受咖啡的真正味道。

Knockbox coffee company 10年前在旺角黑布街起家，第三間新店剛進駐灣仔巴路士街，一如以往，新店秉承推廣咖啡文化的宗旨。走進新店，最搶眼的是一堵咖啡主題牆，功能類似一個告示板，貼滿咖啡日曆，記載全球咖啡比賽、拍賣會、展覽等活動日期，並有每月全球咖啡資訊、關於行內冲煮工具等小知識，給行內人或公眾閱讀，也加深公眾對咖啡的知識。

睇「色」揀咖啡豆

新店的咖啡選擇和旺角及中環店一樣，最大賣點是新增五感咖啡體驗。記者最初以為是gimmick，原來背後隱藏協助新手品嘗精品咖啡的心思。駐店咖啡師Laughing說，很多人第一次接觸精品咖啡時，看到太多款式，不知如何選擇，他們便想出透過五感，即視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺5種感官的感知來選擇咖啡。記者隨即親身體驗，先以視覺選顏色，咖啡師將淺粉紅色、鮮粉紅色、黃色等6片不同顏色圓膠片，給客人挑選自己喜歡的顏色，記者選了淺粉紅色。選好膠片後，咖啡師便會選擇能冲出這種顏色的咖啡豆，原來這是巴拿馬Los Cantares Estate的Geisha咖啡豆。

聞香摸皮革 感受質感

接着咖啡師讓記者聞一聞屬於該種咖啡豆的專用香水瓶，香水瓶各盛載不同風味，有水果類、果仁類等，客人要先聞其香。之後咖啡師即席研磨咖啡豆，保留最初磨出來的咖啡豆碎，盛於小杯中，最後連咖啡上桌，方便客人繼續觀察。咖啡師以手冲方式冲泡咖啡，過程約1分45秒，將咖啡倒進分享杯。然後他取出一片圓形皮革讓記者觸摸，觸摸皮革，是呈現飲咖啡時舌頭所感受到質感。粗糙的皮革，表現出巴西、南美咖啡較狂野的質感；而比較光滑的皮革，則代表花香型咖啡較細膩的質感。

最後，咖啡師在五感咖啡體驗專用的咖啡座上，放好盛載咖啡碎的器皿、盛載咖啡的分享壺、咖啡杯、粗或滑面皮革、盛載透明液體的試管（用來呈現咖啡的質感）、所選的顏色圓膠片及記載咖啡豆屬性和資料的咖啡卡，客人便可開始慢慢體驗這一場五感咖啡之味。Laughing教路，先將咖啡倒進咖啡杯，像飲紅酒般輕輕搖杯，觀賞顏色和聞香味後再慢慢品嘗。

記者疑惑靠肉眼選顏色、聞香水、觸摸皮面，又親口品嘗了咖啡，做齊視覺、嗅覺、觸覺和味覺體驗，那聽覺呢？原來正是咖啡師的解說和冲泡過程發出的聲音。記者體驗了整個過程，確是比冗長的講解更有趣易懂，而且和咖啡師有更多交流互動，有助加深對咖啡的認識，是一場很好的體驗，不論新手或老手也非常值得一試。不過要提提大家，部分咖啡豆偶爾會因供應問題而缺貨。

除了咖啡，這裏食物也與咖啡有關，例如有些咖啡帶有紅酒和果香風味，於是他們便構思出Pasta Red的植物牛肉螺絲粉，其紅色醬汁雜莓，呈現咖啡中的紅酒風味。另一款Pasta White則是慢煮3小時雞髀肉螺絲粉，白色醬汁加入柑橘味的香氣元素，呈現咖啡的清新風味。

●Knockbox coffee company

地址：灣仔巴路士街3號

查詢：2781 1299

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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