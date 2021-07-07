Watch News：青銅表登場 革新設計帶扣

以Tudor為例，除了4月發表的主打作Black Bay Fifty-Eight 18K金表和Black Bay Fifty-Eight 925銀表後，5月時又突然加推品牌首枚獲得METAS認證的Black Bay Ceramic Master Chronometer腕表。當大家以為暫時告一段落，上月底突然預告還有一枚新表——品牌的指定專門店限定款Black Bay Fifty-Eight Bronze。

雖然是「突然」加推，但也不是無迹可尋。今年品牌以物料為主題，之前3枚重點作分別是金、銀、黑色陶瓷，第4枚自然也是大玩物料，今年為奧運年，金、銀之後，銅成為非常合理的選擇。Black Bay Fifty-Eight Bronze腕表是品牌首次採用青銅表鏈，新型磨砂青銅表扣搭配革新設計的帶扣，並配備「T-fit」長度快速調節系統。該系統設置5個孔眼，佩戴者可通過8毫米表鏈的調節窗口輕鬆調校，毋須額外工具。

直徑39毫米的青銅表殼，傳承古代船隻及潛水設備的青銅美學，亦延續1950年代下半葉推出的品牌初代潛水表的比例。每枚青銅表殼會隨着佩戴者的習慣，呈現獨一無二的微妙變化和特殊色澤，就像為佩戴者記下歲月旅程。此表在全球各地約50家品牌指定專門店限定發售，包括海港城海運大廈店。

●查詢：2302 0882（英皇）

整理：張曉冬