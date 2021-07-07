「0」和「8」字呼應枕形表殼 方正圓潤的石墨烯腕表

Hermès的活動總離不開藝術氣息，但一眾表迷最重視的始終是產品。今年品牌帶來最新的男裝腕表系列H08，設計上延伸自品牌的生活美學，並首度採用石墨烯複合材質（或稱碳纖維）製作腕表。H08的外形受到運動的啟發，卻不是為登峰或潛水等極限運動而造，也不是像品牌另一系列Clipper般為正統運動表，而是建基於品牌男裝設計總監Véronique Nichanian多年來為當代男士勾勒出的風格。

線條字形塑造風格

方正中圓潤的表殼線條，來自抽象幾何設計。品牌以往的系列均融入馬具和船錨等品牌常見主題符號，H08則集中在線條及字形的設計，其中數字0和8的形狀，呼應表殼的造型，突顯整體的幾何結構。秒針亦經過特別設計，由傳統腕表設於軸心一邊的設計，延長至像指南針一樣，軸心設於指針中央。

H08腕表系列搭載品牌自製H1837自動上鏈機芯，用上旋入式表冠的枕形表殼。3個款式分別是石墨烯複合材質表殼搭配陶瓷表圈、啞黑色DLC鍍膜鈦金屬表殼配鈦金屬表圈，搭藍或黑色編織表帶、黑或橙色橡膠表帶。這也是Hermès首個捨棄品牌著名的皮革表帶的腕表系列。

女裝表體現珠寶工藝

在女裝腕表方面，品牌為經典表款推出別具特色的金屬鏈帶，包括搭配幾何線條的Faubourg Polka珠寶腕表。Faubourg Polka搭配的金屬表鏈由圓點和斜線交織而成，視覺上結合了曲線和傾斜的設計，這款珠寶腕表共有白金、玫瑰金、鑲鑽、整面鋪鑽等5種不同款式，體現品牌的珠寶工藝。

至於工藝表款，今年推出了結合琺瑯與金雕技術的Slim d'Hermès C'est la Fête腕表。藍色調的全新C'est la Fête工藝表款，在內斂簡約的白金表盤上呈現野村大輔（Daisuke Nomura）在2012年為品牌設計的男士絲巾圖案C'est la Fête，以鑲金琺瑯（paillonné）燒製背景，工匠在琺瑯層之間鑲置貴金屬貼花，製造光澤及浮雕效果，另以鐫刻工藝雕製完成的白金骷髏騎士及駿馬，以微繪琺瑯上色燒製，最後再將兩者結合。

宇宙騎士英雄現身表盤

除了以上在4月Watches & Wonders表展時發表的年度新作，品牌上月亦帶來了另一枚工藝腕表新作Arceau Space Derby。插畫家Ugo Bienvenu受20世紀美國超級英雄漫畫的啟發，設計了太空賽馬（Space Derby）絲巾圖案，創造出色彩繽紛的宇宙騎士隊伍。在神秘的星座、星系與星球之間舉行令人屏息的賽馬競技，騎士全速奔馳在宇宙中。

製表工匠將此場景以微繪工藝展現在砂金石或粉紅蛋白石表盤上。第一款腕表以白金和砂金石製成，展現騎士與他的空氣動力學馬車。第二款以白金製成，鑲嵌鑽石，在朱紅色行星背景中顯示月相。兩枚腕表均裝載自動上鏈機芯，並搭配與表盤顏色相呼應的深海藍色或仿舊粉紅色短吻鱷魚皮表帶。

●查詢：Hermès 2525 5900

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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