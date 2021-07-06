幸福拼圖：家庭中的優勢

讚賞孩子改善關係

「溫sir，𠵱家星仔喺屋企有好大進步啊！佢喺家舍多了機會同其他舍友交流，明顯見到星仔嘅表達能力高咗。之前有次我病咗，星仔竟然主動幫我落樓下買餸，我當然都有畀佢打機獎勵佢啦！……係啊，我最近都多咗讚賞他，我哋嘅關係都改善咗好多，唔會好似以前咁郁啲就嘈交！同埋之前心理學家搵咗我同老公一齊傾，我發覺原來我有時都放得太多心思喺星仔到，嗰次我仲喺心理學家面前同老公大吵咗一場啊！我當時諗，今次唔係離婚就係要有所改變，但我諗唔到我老公嗰次之後，有好大嘅轉變啊！𠵱家我哋全家都好好，將重心由放喺星仔轉到兩公婆嘅關係當中……」又一次掛掉電話，這次的我，不禁微笑起來，打從心裏替他們高興。

解決問題的重要資源

家家有本難念的經，作為學校社工的我，清楚明白這句話確實不假。然而在很多時候，我又會發現每個家庭都有其優勢，甚至這些優勢往往是最後解決問題的重要資源。家庭就是一個如此有趣的系統，某些時候，我們或許只看到家庭內的種種問題，而看不到家庭中一些優勢之處。但當有人稍作提醒，又或許環境稍微轉換，家庭的優勢似乎又足以把它的缺點掩蓋。

要發掘家庭中的優勢，其實並不困難。只要能做到接納、鼓勵與關懷我們的家人，自然不會被家庭中的問題所蒙蔽。正因為發現香港不少家庭都因着各式各樣的問題和困難，忽視了內在優勢，香港家庭福利會遂致力推廣家庭幸福。除了提供一系列有質素的綜合家庭服務及促進家庭幸福的家庭支援計劃外，也提供涵蓋兒童、青少年及長者等不同年齡層的服務，務求透過全面多樣的服務，去幫助每個家庭善用其優勢來創建家庭幸福。

文：溫文賦（香港家庭福利會駐校社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

[Happy PaMa 教得樂 第353期]