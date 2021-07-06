親子筆陣．升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 我們將搬到油塘，現正考慮為兒子報讀PN（學前班），打算在觀塘及將軍澳區尋找幼稚園。兒子性格好動、外向及喜歡與人接觸。我們希望為他選重視雙語、活動教學及有基督教背景的幼稚園。請問可提供一些建議嗎？

答◢ 觀塘區可以考慮基督教香港崇真會安怡幼兒學校、救世軍平田幼稚園；將軍澳可以考慮香港保護兒童會施吳淑敏幼兒學校、救世軍慶恩幼稚園。

喇沙傳統 終身受用

問◢ 兒子今年將升上英基學校協會的小學，但由於我先生是喇沙小學舊生（有25分），所以家裏「四大長老」都想孫兒讀喇沙。我們明年依然會幫兒子報名自行收生（因為英基早一年入學），想問假如兒子獲喇沙取錄，我們應該怎樣選擇？我和先生都喜歡英基的IB教學及制度，但又怕兒子會因而失去需要從小培養的中文基礎。有朋友指兒女入了英基後再也不喜歡中文，令我十分擔心。不過入讀喇沙又怕太過「傳統」，不適合兒子性格（他比較好動，雖然記憶力強及十分喜歡寫中文字）。我們亦打算讓兒子在中學階段往英國讀書／寄宿。如此，應該怎樣選擇？

答◢ 從本人在喇沙書院的升學輔導經驗來看，大部分喇沙舊生都會把他們的「乖仔」送回母校就讀，一來不會「冒犯」家中「長老」，二來喇沙給兒子的教育是實實在在地見得到，你的先生及「長老」便感受過。所謂讀喇沙怕太過「傳統」，如果這「傳統」給你兒子終身受用的做人態度（attitude）——克己復禮，優質的技巧（skill），例如田徑、劍擊等，以及有用的知識（knowledge），這種「傳統」是可遇不可求。英基重視英文，用普通話教中文。將來要去外國讀書，接受另一種文化，當中往往有很多未知數，要小心處理。比較穩陣的做法是在喇沙讀到中二才考慮到外國，外國也有IB教學的。

荃葵 九龍塘 20分之選

問◢ 小兒今年3歲，現無宗教信仰，只有15分，正計劃替他爭取多5分宗教分。如果有20分，請問62、65及41校網該如何選擇？

答◢用20分，在62校網可選海壩街官立小學、荃灣公立何傳耀紀念小學；65校網可選佛教林金殿紀念小學、聖公會主恩小學；41校網可選九龍塘天主教華德學校、華德學校等。

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第353期]