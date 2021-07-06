半職爸爸：體育不要自欺

體育盛事，勝利，舉國歡騰；失敗，如喪考妣。一場勝利，難道就真的可以代表一國之崛起、一民族之復興嗎？用體育成績麻醉國民，何喜之有？尤其是當體育競技變成興奮劑競賽的時候。

禁藥背後 反思「勝利主義」

中國的長跑在1990年代轟動世界，教練馬俊仁率領的「馬家軍」所向披靡。中國作家趙瑜花了很長時間獨立調查，寫成了《馬家軍調查》，該書其中一章專講使用禁藥，當年被刪除，17年後重見天日。這本沒刪節的版本（《獨立調查啟示錄：馬家軍調查》，陝西人民出版社，2014）現在仍然可以在中國網上購買。無所不用其極取得舉世矚目的體育成績，非中國獨有，前蘇聯、東德、美國……劣迹斑斑。

當我們把體育競賽包裝成「公平競技」的時候，高科技藥物把整國人或者整個世界矇騙了。問題是，我們有沒有從根本上反思，禁藥背後這種「成績至上」的「勝利主義」應否繼續存在？禁藥的受害者，往往正是服藥或被誘騙強迫服藥的運動員本身。身敗名裂的是他們，承受嚴重後遺症的也是他們。或者，也可以說，所有人都是這種「主義」之下的犧牲品。當一個國家要動用舉國之力，不惜一切要得到好成績時，科學、理性、公平、真相和道德早就不辭而別。

以殘害健康為代價 寧願無奧運

近年來，每次看到奧運，總會提醒自己，反問自己一個問題：這個奧運真的有那麼大的意義，大到一個程度，值得催毁一個參賽者的健康？當運動員因接受某種超常訓練而暴斃，我們真的能無動於中嗎？當一個人舉起超過自己身體重量幾倍的重量，因此而毁了後來人生的健康，我們真的覺得需要為他那麼一舉而鼓掌喝彩嗎？如果要以殘害某些人的健康作為舉辦奧運的代價，我寧願沒有奧運。

這也是我對名校沉迷體育成績感到痛心的理由。奧運會本來只規定業餘選手參加，我想，這是有一層我們現在已經忘卻了的深意。自信、聲譽和文明，不應建立於勢利的參數，而應該來自我們怎樣對待能力相對較弱的人。我寧願看到教師循循善誘，教導一個矮小瘦弱的孩子打籃球，而不想看見一間中學裏，有一名職業球隊的教練，正指斥一群來自各小學精英的籃球員，如何執行必勝的犯規戰術。訓練一個人積極、上進或者得到其他所有體育能帶來的好處，並不需要用戕害一個個體的身心來作為代價。

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第353期]