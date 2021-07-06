小學雞媽媽：《移民去哪裏？》

「要122天之久，這真是一段漫長的旅程……」

「210天的時間可以做什麼……」

「新家的風很急，落日很藍。」

本地原創繪本《移民去哪裏？》的原型，來自作者林建才去年就讀劍橋藝術學院兒童繪本碩士課程的功課。他把第一次遊非洲時看到黃土和放牧、彷彿踏上另一個世界的感覺，畫成火星之旅。至於安排動物做主角，卻出於一個善良的願望：蒐集資料時他發現，第一隻坐上飛行器到太空的動物，是莫斯科街頭一頭年輕的流浪犬Laika。前蘇聯科學家在幾頭流浪犬中，相中Laika的頑強和沉着，認為更能適應太空旅程飢寒交迫的惡劣環境。

港產繪本 向太空狗致意

1957年11月3日，小狗Laika獨自登上史普尼克2號。那是從一開始就不曾計劃歸途的旅程，只會不斷圍繞地球轉圈，直至無法繼續為止，而Laika共有7日糧食。就這樣，被形容為「又安靜又迷人」的Laika，最後在孤寂的太空中，孤寂的死去。牠的死亡有各種說法，有說是溫度控制出錯，有說機艙內氧氣不足，有說牠吃了科學家準備的有毒食物得到安樂死。總之，當史普尼克2號第4次越過莫斯科上空時，艙內的回傳數據已經沒有生命迹象了。

栽種「跳得更遠」的未來

林建才想在自己的創作裏，給安和卡卡一個希望、一個新可能、一種美好的外星新生活。即使在太空艙裏度過316日，也有一對動物伴侶互相扶持，飄起來跳火星舞，有（作者本人很喜歡的）迷人的電影和音樂。

我們喜歡讀故事，也在於我們與故事間的微妙關係，能在不同時空引發不同聯想。一個從實驗動物出發的故事，來到木棉樹編輯手中添了兩隻在旅程中誕下的小毛孩，一家四口在外太空栽種「蹦得更高，跳得更遠」的未來。然後，繪本來到讀者手上，有人讀得鼻酸了。這真是一個充滿着別離的時代。

「夜空澄淨如洗。安和卡卡仰起頭，仔細辨認天邊那一顆微微發藍的星……那是他們的來處。」

文：蘇美智

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第353期]