喜閱愛麗絲：線上教學 遊戲設計好幫手

筆者為一群圖書館主任上ZOOM課，推介這個免費且超實用的遊戲設計平台，在毋須下載及安裝任何軟體下，便可以輕鬆設計線上的遊戲與學生互動。為了讓這個平台可以造福更多教師，筆者集合了數十個學校圖書館主任，聚合眾人智慧，集思廣益，按圖書課學習內容，並根據課題和程度，建立了一個Wordwall網上資源庫，優化及活化圖書課。Wordwall的免費版有18種遊戲可以選擇（如隨機抽牌回答、多選擇題、排列牌卡說句子、轉盤、開盒子、配對遊戲、分類、輸送帶和猜圖片等），並可以免費建立5個遊戲，無限次數更改題目和答案！當然，如果希望有更多功能及長期使用，筆者建議考慮購買Wordwall Pro版。WordWall網站：wordwall.net

極速轉換遊戲類型

Wordwall可以一鍵快速變換遊戲類型，系統更可以自動套用圖片、題目和答案。同樣題目可以設定成不同的遊戲形式，讓學生透過不同遊戲反覆學習同一個主題，增加答題時的趣味！它的編輯方式彈性且易於應用及掌握，教師可以在5分鐘內學懂操作方式，10分鐘內設計出提問遊戲。教師分享遊戲的連結後，學生即使身在家中也可以參與活動，當然也可以在平日的課堂上應用，真的挺有趣呢！它除了提供圖片素材供應用，更有一些已公開的遊戲分享，遇到有些已經有人設計好了的課題，下載後可加以修改，更是省時省力。教師更可追蹤學生作答情形，系統亦會提供學生作答的數據及排行榜，供評估學習成果之用。

文：董雅詩

作者簡介﹕資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第353期]