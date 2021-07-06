親子筆陣．永明的天空：說聲再見

徐志摩先生的《再別康橋》，此時此地，我多了一份明白。也有人說過：「要離開很容易，但如果要留下來，是很艱難的，要有勇氣。」我同意的，不過其實離開一樣艱難，一樣需要勇氣。

離開要很多勇氣

這陣子傳來不少「離開」的信息。友人甲，多年好友，某天WhatsApp邀約飯敘，理由是道別……我問：「乜咁突然？」他回應說：「離開要很多勇氣……」

對！一家大小，有老有嫩，無論如何，一個新的開始，another new chapter……舊生丙，fb私訊我說計劃改變，家人支持他往外地升學，思前想後，接受建議，重新出發。他認為COVID-19之後，世界好像重置（reset）了一樣，於是更想把握這個機會開闊眼界，然而，他的計劃是長遠的，他說：如果合適的話，會留在當地發展。

回想起那些年，爸媽也帶着我和弟妹由澳門移居香港，當時對我來說也十分突然，來不及與同學說再見之餘，最掛念的還是自己心愛的玩具不能帶走。當時年紀小，有父母在旁，哪裏有所謂憂愁這個課題在心上？一到埗，見到新事物，感覺世界都闊了，真箇是a whole new chapter。光陰荏苒，時間飛逝，離開也好，留下也好，都只是無常這個主旋律的變奏吧！

想要一個new chapter

3年前有個自訂計劃，就是在完成今個學年後離開工作崗位。

劇情發展到今天，消息公開後，人人都問：為何提早退休呀？心裏想過千萬遍，初心不變，也是那個：想要一個new chapter。算是對自己的人生有個交代吧！這些年間經常反躬自省，撫心自問，與其理論說了一大堆，不如在生活的其他層面印證一下吧？這樣的話，怕要換換角色，離開熟習的工作環境了……

《大學》：「知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，​慮而後能得。」3年來不斷思考衡量，意會到要明白自己先要安靜下來，才聽得見內心微小聲音，心裏說着：有時若只看得見眼前一步，就只行眼前的一步吧……於是，把心定下來，按部就班，抱着「走一步，算一步」的心態，一點一點地慢慢放下職務；同時重拾書本，毅然回到大學校園，清醒頭腦，更新思維，走進未知（into the unknown）。

What's next？孩子都在問，面對今天的香港社會，我想或許是時候多聚焦於家長心靈上的關顧了。你同意嗎？故事從家開始，家長，當然是VVIP吧！各位happypama，一起尋找可持續的快樂，好嗎？

30多個寒暑的教學生涯，揮一揮衣袖，容我帶走幾片雲彩吧！

文：楊永明（保良局陳守仁小學校長）

作者簡介﹕擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第353期]