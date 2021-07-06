好玩暑假：小豆丁玩出好體魄 5大室內運動 歎住冷氣搣甩肥肉

小射手 引弓提升專注力

想來點不一樣的室內運動，室內射箭絕對是一個新奇有趣的體驗。要成為小射手，金信射箭訓練中心創辦人兼註冊教練葉沛霖（Rocky）建議7歲或以上為佳，「因為需要夠力做到開弓動作，另外，能專注聽教練指示亦很重要，年紀太細就未必適合」。

Rocky有20多年射箭經驗，亦是多項香港紀錄保持者，他開辦的兒童射箭班絕非「玩玩吓」，而是十分專業，「小朋友在這裏用的反曲弓，設計上和成年人所用的沒太大分別，當然，弓的重量和箭的長度會不同，弓約重2磅，箭長約58吋，較成人箭約66至68吋短一截」。

家長向來最關注安全問題，擔心小朋友玩得興奮起來會「亂箭橫飛」。Rocky表示，教練依足比賽規則的安全指引集訓，亦要求學員嚴格遵守，而且旗下兩個室內射箭訓練中心均佔地7000至8000多呎，由於場地寬闊，有足夠空間擺放箭靶，在一人一靶的情况下，有助降低中箭受傷的風險。他打趣說：「射箭受傷的機率，其實比球類活動低很多。」

有助協調肌肉控制

相比跑步、踢足球，射箭雖屬低強度運動，但亦有助協調肌肉控制，強健骨骼，更是一項幫助小朋友提升專注力和穩定心理狀態的理想運動，Rocky就以他10歲的女兒晴晴為例，「或許因為她自小學射箭，所以專注力很好，上課和溫習也能集中精神，故她學業成績很好，名列前茅」。

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兒童射箭體驗班

日期：7月8日至8月21日

（逢周四、六、日）

時間：中午12:00至下午1:00；下午4:00至5:00；

下午5:00至6:00

地點：荔枝角汝州西街781號

永康工廠大廈C座2字樓

對象：7至12歲

費用：$250/堂

詳情：archeryhk.com/aboutus ■

跳水燒脂 練反應膽量

想玩水，但又嫌游水不夠刺激，那麼，跳水一定適合你！其實，學跳水的門檻要求並非想像中高。「7歲以上，懂游泳，可自行安全游到約20至25米，有自我管理能力，肯聽指令，那就已經可以了。」跳水理念教練潘家彥（潘sir）說。

潘sir主理的機構每年都舉辦暑期跳水班，在4節課堂內，學員可學習到基本的起跳和擺手動作，亦有教授抱膝屈體的姿勢，當然不會缺少實戰機會啦！潘sir透露，初階學員會先由1米台起跳，「當小朋友掌握到技巧，有信心、不害怕時，便會再上3米台，做倒水動作訓練」。

別以為「齋跳」不能燃燒脂肪，他笑言，每節1.5小時的課堂，學員練習跳水、落水的動作來回重複至少70、80次，消耗不少體力，過程中，還可鍛煉身體的協調能力，「跳水要運用到全身的肌肉，包括腳、背肌、手、肩、頸等，對孩子提升身體的協調控制很有幫助」。潘sir又謂，跳水同時是一個提升反應速度的運動，「由空中到落水，說的只是1秒至1秒半時間，學員需要在頃刻之間，判斷出自己的位置，然後再調整身體，反應要極敏捷」。

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暑期跳水入門課程（4節）

開課日期及時間：

7月16日（周五）下午3:00至4:30；

7月18日、8月1日及

9月5日（周日）上午10:00至11:30

地點：九龍公園跳水池

對象：7至15歲 費用：$600

詳情：www.facebook.com/DivingConcepts ■

花式溜冰 鍛煉四肢協調

夏日炎炎，除了水上活動，冰上運動一樣使人透心涼。「又一城歡天雪地」溜冰學校今個暑假再度推出「歡天雪地夏令營」，身處「涼浸浸」的溜冰場，既是小朋友的避暑勝地，同時也是鍛煉小人兒身心體魄的好地方。

「歡天雪地夏令營」是一個專為3至16歲溜冰初學者度身訂做的暑期課程，師生比例約1:6，由專業教練指導。課程內容包括學習溜冰的基本技巧、平衡、正確跌倒及起立方法、原地踏步及向前踏步等，讓學員輕鬆打好溜冰基礎。完成課程後，小朋友更可獲頒授「花式溜冰課程證書」。

滑冰屬高強度運動，可提升心肺功能，不單有助小朋友「搣甩」肥肉，還能夠增強身體的平衡感、四肢協調能力及身體的柔韌度，而且通過學習溜冰，更訓練到小朋友的耐性，一舉多得。

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歡天雪地夏令營

日期：即日至8月31日

時間：上午10:00、11:30，下午1:00、2:00

地點：九龍塘達之路80號

又一城UG-21號舖

費用：$1000/5節

對象：3至16歲

查詢及報名：www.glacier.com.hk ■

港產地壺球 挑戰腦力

地壺球是近年流行的低強度運動，由於是室內活動，不怕玩到一身汗。地壺球是香港原創體育運動，面世約5年，玩法與冰壺類近，是一項講求專注、眼界和策略的運動。

賽制和規例相對簡單，比賽分成兩隊，每隊有3名隊員，各隊獲發6個紅或黃色的地壺。雖然每個地壺重逾1千克，但由於有3粒走珠，所以即使小朋友也能輕鬆推動。雙方輪流推發地壺，當12個地壺全部推出後，便完成一局，屆時那隊顏色的壺最接近營壘中心點便勝出。

推發地壺不要求動作快捷，卻講求準繩度，所以參與過的玩家，都說這項運動其實頗花腦力，因為牽涉很多攻防策略，每行一步都要細心思考，最適合用來操練小朋友的腦筋和耐性！

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地壺球暑期班

日期：7至8月

時間：設上下午時段，每堂1.5小時

地點：紅磡置富都會807-812店地壺樂

對象：6至8歲初小賽員班，

9至11歲高小賽員班

費用：$680（8堂）

查詢：6544 7666 ■

人氣滑板課 練好平衡

在室內玩滑板，就不怕日曬雨淋！利園兒童學院Xplore推出的「迷你滑板課程」很受歡迎，經常爆滿，利園今年暑假再度加開新班，並由「全香港滑板恊會」（AHKSA）主理，由專業教練向小朋友講解及教授基本的滑板技巧，適合初學者，小朋友可從中練習平衡力及不放棄的精神。

Xplore課程採取會員制，有興趣讓子女報讀的家長，可先下載Lee Gardens手機應用程式免費註冊成為Lee Gardens Club會員，然後購買Xplore年度會籍，即可選擇一連串的課程，除滑板外亦有滾軸溜冰、陶藝、攝影工作坊等。

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迷你滑板課程

對象：6至10歲

日期：A班逢周六上課（7月17、24、31日及8月7日）；

B班逢周日上課（7月18、25日、8月1及8日）

時間：A班下午3:30至4:30；

B班下午4:00至5:00

費用：$1200/4節（家長須先下載Lee Gardens手機應用程式免費註冊成為Lee Gardens Club會員，再購買Xplore 年度會籍。Xplore的年度會籍費用為每名子女每年$250）

查詢及報名：bit.ly/3jlpOHo

文︰顏燕雯、沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第353期]