輕鬆量度體脂率 家用脂肪磅 準唔準視乎設定

坊間的家用脂肪磅，功能愈出愈多，除了測量體重、體脂肪率，部分還聲稱可以測出內臟脂肪、肌肉量、骨重量、水分等。簡單站在磅上，便得出各項身體數據，當中涉及什麼科學原理？邀來香港中文大學體育運動科學系測試不同量度體脂的方法，哪一種最準確？家用脂肪磅又是否信得過？

高䠷模特兒也可屬「肥人」

肥胖與不少疾病有關，例如增加患高血壓、糖尿病、心血管等慢性疾病和提早死亡的風險。香港中文大學體育運動科學系教授許世全表示，脂肪過多會降低心肺功能和活動能力。肥瘦不能單憑身形判斷，舉例說，選美佳麗和模特兒身材高䠷，但肌肉量可能很低，而脂肪比例高，體脂率可能超標；身材魁梧的大隻佬也不一定肥胖，若肌肉量高、脂肪量低，體脂率可能屬於「瘦」。

BMI不反映脂肪含量

身體質量指數（BMI）常用於評估體重是否正常，但未能反映體內脂肪含量。許世全認為，要衡量一個人是否肥胖，比較準確的方法是參考脂肪百分比，即脂肪重量在總重量所佔的比例。根據衛生署衛生防護中心資料，一般建議男性身體脂肪水平為10%至25%，女性為20%至32%。男性身體脂肪百分比大於30%，女性大於35%，便定義為肥胖。測量體脂有不同方法，包括水中量重法、排空氣法、生物電阻分析、雙能量掃描、皮摺厚度量度等。當中，水中量重法是傳統體脂測量方法，被視為黃金標準，用來判斷其他方法的準確度。

■體脂測量法逐個試

示範：中大體育運動科學系博士研究生劉金德

˙水中量重法（Hydrostatic weighing）

黃金標準 不諳水性不宜

脂肪含量高的人，身體密度會較低，在水中重量會較輕。基於阿基米德原理（Archimedes' Principle，詳見右文），浸入水中物體所排出的水量等於物體體積，先量度人體在陸地上和水中的體重，計算出人體密度；再將結果代入Siri equation或Brozek equation，便可推算身體脂肪百分比。

此法步驟較繁複，測試需時，而且需要在水中完全呼氣再閉氣，因此未必適合不諳水性的人士，尤其是長者、兒童、肢體缺陷人士。

˙排空氣法（Plethysmography）

毋須浸水 老幼皆宜

原理跟水中量重法相似，透過空氣粒子共振原理，空間愈大，空氣粒子振動頻率愈低，反之亦然。藉此量度人體佔有空氣的體積，再計算身體密度，從而推算脂肪比例。

測試過程須穿泳衣和戴泳帽，但不用將身體浸於水中，即使不懂游泳，或長者及小孩也適合測試，較水中量重法方便。

˙生物電流抗阻分析（Bioelectrical Impedance Analysis，BIA）

家用脂肪磅簡單快捷

原理是根據二室模型（two-compartment model），把身體組成分為脂肪量（fat mass）及非脂肪量（fat-free-mass；FFM），非脂肪部分包括骨骼、肌肉、水分等。身體組織導電性能不同，電流通過時會產生不同阻力；與脂肪組織相比，非脂肪組織含水量較多，電阻較小，電流容易通過。脂防含量愈多，電阻愈大。家用脂肪磅亦是用同一原理運作。

量度電阻 推算脂肪量

大部分生物電流抗阻分析儀都是先計算非脂肪量，然後從人體總質量中減去非脂肪量，得出脂肪量後，再計算脂肪百分比。流程如下：

1. 測量前先輸入身高、年齡、性別、運動量等資料，用以代入方程式

2. 雙腳站在腳踏式脂肪磅，電極片發出微弱電流，電流從一隻腳流至另一隻腳，雙腿間形成閉合電路，得出電阻值；部分脂肪磅附有手把，上、下半身各有一組電流回路

3. 將數據代入預先設定的方程式（各廠商方程式未必一樣），透過測量電阻來推算脂肪百分比

部分坊間出售的脂肪磅，聲稱可測出肌肉量、骨重量、水分，惟許世全認為，生物電流抗阻分析並非直接測量肌肉量、骨重量、水分，只是根據已知百分比，譬如人體約有70%是水分，繼而推算。不少脂肪磅更標榜能夠測量內臟脂肪，亦可能是推算出來，原因是BIA測量的是電流經過整個身體軀幹的電阻，並不能分辨內臟和非內臟的電阻。

˙雙能量X光吸收掃描（Dual-energy X-Ray Absorptiometry，DEXA）

測量特定部位

常用於骨質密度檢查，亦可以分析身體組成成分。由於肌肉、骨骼和脂肪密度不同，X光對各身體組織有不同穿透度，可藉此計算身體各組織的百分比。

此量度方法可以測量身體特定部位，例如手臂、腳或腹部，能準確評估蘋果形或啤梨形肥胖者的脂肪分佈。

結論：錯估運動量影響準確度

經過中大體育運動科學系的實測，許世全分析以上測試方法的結果，認為都與水中量重法相若，差異不太大。脂肪磅與其他測量方法相比，相對簡單，可快捷地提供參考量度。惟要留意，運動量輸入設定可能影響測試準確度。脂肪磅須輸入測試者運動量，但儀器未有說明定義，測試者可能錯估自己的運動量。此外，生物電抗阻測試的準確度受多種因素影響，例如身體水分、氣溫與濕度、測試前有無運動、女性生理周期、皮膚表面油脂等。由於測量的是電阻，如果身體有水腫，脂肪百分比有可能較實際低。

文：李祖怡

編輯：梁小玲

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