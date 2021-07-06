晶瑩流心皮蛋，夠cool！

少脂BB鴨 肉嫩皮脆

夏天想吃燒味，但又怕太油膩？章師傅也有辦法，特地從供應商找來20至21日大的小米鴨，只得斤半重，正值換毛前，鴨肉柔軟無比，更少了那層厚厚的皮下脂肪，而鴨味卻不減。Size細細，肉嫩皮脆，入口的鴨皮脆卜卜，猶如吃乳豬皮般香脆卻不肥膩，正好解解饞，又不會令腸胃負擔太重。

妙用金鑽鳳梨、芭樂

臨近尾聲，不如來點甜品吧﹗奶黃酥經常吃得到，但章師傅為了迎合夏日，在奶黃中特地加入台灣金鑽鳳梨蓉，微酸帶甜的鳳梨，減輕奶黃的滯膩感，令甜味更加輕柔，如盛夏涼風，令人為之一振。再來石榴蘆薈甘露亦同樣出色，靈感源自楊枝甘露，但以清香的石榴代替。用上台灣芭樂和本地番石榴；前者取其色，後者取其香，配搭爽爽的蘆薈粒，涼浸浸，不死甜，又生津消滯，任之前吃得多飽，還是會忍不住一口接一口，實在是夏日理想甜品。

■港灣壹號

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