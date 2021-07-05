「不倒翁」安居6招 大耍太極路路通

根據政府統計處預測，到2031年，65歲或以上長者將佔香港人口百分之二十七；到2041年，更超過百分之三十。香港人口持續老化，而安老院舍宿位供應一向緊張，政府近年便提出居家安老概念，讓長者可以在自己熟悉的地方頤養天年。可是，長者由於身體機能退化或患有長期病患，使他們在社區生活時遇上不少困難（例如跌倒）；照顧者亦可能得不到支援，因而感到無助。

其實，只要獲得適當資訊，學懂護老技巧和避開常見家居陷阱，實行居家安老並非困難。在社區居住的長者，多面對不同類型的健康護理問題，最多人關心的是處理長期痛症和預防長者跌倒。

貼士1：定期覆診 勿諱疾忌醫

身體組織退化和器官機能下降，長者較易患上長期痛症，通常是持續或間歇痛楚3個月以上，例如關節痛、腰背痛或神經痛等。如果處理不當，長者活動便無可避免地受到影響。此外，有長者會焦慮或抑鬱、情緒不穩、睡眠質素下降，最後影響生活質素。

要處理長期痛症問題，主要分為藥物和非藥物治療。醫生會透過專業評估，處方適當藥物減輕患者疼痛，又或者非藥物治療（可稱為綜合治療），包括物理治療和心理治療。所以，第一個貼士是，居家長者不要諱疾忌醫，要按時定期覆診，亦不應自行購買和服食成藥。

貼士2：適量活動鬆筋骨

曾經有不少長者詢問：「我有痛楚，臥牀休息是否最好的處理方法？」當痛楚嚴重時，適當休息很合理。可是，持續休息超過1至2天後，肌肉會開始變弱，筋骨開始變硬，身體質素會慢慢下降。所以，除非醫生指示需要絕對休息（如骨折），否則應該保持活動。因為正常家居活動大致都安全，有研究更證明活動能預防痛症惡化。所以，第二個貼士是，保持適量家居活動，主動活動四肢，不應長時間臥牀休息。

貼士3：強肌伸展防跌

根據衛生署衛生防護中心數據顯示，香港65歲以上在社區居住長者中，每5人便有1人曾跌倒，當中約75%會受傷，包括頭部創傷和骨折。居家長者跌倒原因十分多，簡單歸納為個人因素和環境因素。其中個人因素方面，長者肌肉流失速度比較快，筋腱組織彈性下降，若加上吸收不到足夠營養和減少運動，就會引致肌力不足、手腳繃緊、動作不靈活等現象，平衡力也會減弱。因此，第三個貼士，居家長者應多做伸展運動和肌肉强化運動。有醫學文獻指出，太極可以預防長者跌倒。而醫管局十多年前亦推出太極防跌計劃，鼓勵長者多「耍太極」。

貼士4：正確扶抱護己護老

近年，愈來愈多長者倚靠外傭照顧，當中部分不良於行或自理能力較差，起牀、站立都需要傭人協助。曾經有長者表示，由於傭人不懂得如何幫助他「由牀過櫈」，引致2人一起跌倒。由此可見，學習正確扶抱技巧十分重要。如有需要，應使用輔助工具，例如過牀板或扶抱腰帶等。護老者（不論是家人或家庭傭工）需要好好保護自己，保護身邊老人。這是第四個貼士。

貼士5：浴缸旁鋪防滑地墊

前文提到居家長者跌倒原因，當中包含環境因素。家居最易跌倒的地方是浴室和大廳。不少家庭的浴室設有浴缸，年輕時進出沒有問題，但年老時卻是一大危機。

另外，不少長者習慣放一塊舊布在浴缸旁作吸水之用，可是舊布並不穩固，布角亦容易折曲，令長者容易滑倒或絆倒，所以最好避免。第五個貼士是，改用有防滑功能的地墊，避免出入浴缸時移位引致跌倒。

貼士6：通道暢通 光線足

曾經家訪一名伯伯，家中雜物多，燈光昏暗，他解釋說是為了慳電。細問下，得知他在近半年跌倒過4次，幸沒引致嚴重損傷。第六個貼士是，清除地面雜物，保持室內通道暢通和地面乾爽。室內光線要充足，可選用較慳電的LED燈，有需要時可安裝夜明燈或牀頭燈。

居家護老技巧繁多或領略需時，但培養健康生活方式、改善居住環境，應從今天做起，永不會遲。

文：簡邦彥（香港物理治療學會會員、註冊物理治療師）

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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