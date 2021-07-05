養生帖：暑濕感冒 身熱怕風痠痛

流感起病急驟 老弱易引發肺炎

至於流行性感冒，是西醫病名，中醫認為屬於外感中的時行感冒，多因四時不正之氣引致，即氣候應熱不熱，應寒不寒，所以發病不分季節，有廣泛的傳染流行，起病急驟，病情比較嚴重，老弱病殘者若治療不及時，會引發如肺炎等合併症。流感病發常見惡寒發熱，體溫在39℃至40℃，周身痠痛，疲乏無力，初起全身徵狀不明顯，1至3日後出現鼻塞流涕噴嚏、咳嗽咽喉腫痛等，病情比一般感冒嚴重，體力恢復較慢，治療可選用荊防敗毒散加減。

傷風感冒是否為同一種病呢？中醫認為感冒是由外感風邪所致，令人寒顫、汗出、頸痛、惡寒，初起症見傷風鼻塞流涕，若未能及時治療，將出現咽痛、惡寒身熱、咳嗽、體倦等徵狀。歷代醫者常將傷風感冒互稱，西醫稱為上呼吸道感染，常用方藥可選用桑菊飲、銀翹解毒丸、小柴胡湯、柴胡葛根湯。

文：溫淼祥（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房、註冊中醫）