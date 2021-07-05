水上活動潛藏危機 插水傷腦 滑水拉斷手指

水上活動，最擔心是遇溺，穿上救生衣，就萬無一失？高速或從高處「撻落水」，隨時撻瘀肌肉，嚴重可傷及內臟或導致骨折。想玩得安心，該如何自保？

近期大熱的滑水（wakeboard）、無繩滑水（wakesurf），以快艇製造波浪推進，刺激好玩。香港中文大學醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨牀助理教授、骨科專科醫生羅英勤指出，曾遇過一名患者，船家在她未準備好滑水時已起動船隻，繩索將她一隻手指纏住，結果手指被拉斷。

滑水衝浪速度快 易拉傷筋腱韌帶

他指出，滑水時需要用手拉住繩索，扯起身體，上肢受傷風險較高；而因滑水要穿連接滑板的腳套，腳腕被鎖緊，膝蓋、髖關節受傷風險相對較低。至於玩無繩滑水，下肢受傷機率則較高，因玩家不受腳套限制，滑浪過程中亦牽涉較多下肢旋轉動作，故受傷部位與滑水相反，常見於膝蓋、十字韌帶、半月板及腳腕。

滑水、衝浪這類水上活動，靠快艇在水上改變方向，利用船身重量傾側製造浪花，一般速度較快，受傷風險相對較高，較常出現急性受傷，如撞到船身、滑板而割傷流血，或四肢筋腱、韌帶拉傷。

甲板跳水如高處墮地 嚴重可奪命

此外，參與水上活動時，不少人喜歡跳水、「插水」，或是滑水衝浪跳躍時失平衡「撻落水」，會否受傷？羅英勤稱，大部分水上活動如直立板、衝浪均在水面上玩，「極其量是滑水可能會跳高少少」，距離水面不算太遠，衝力不會太大；故如非掉下水時撞在船隻、浮板上，一般只會因不斷重複掉下水的衝力，令腰背、肩膊有痠痛，較少因掉下水有嚴重受傷。

惟他提醒，掉下水受傷風險與高度、水域深淺、入水角度及部位有關；當入水前位置愈高，加速時間愈長，着水衝力會愈大，增加受傷機率及程度。例如滑水時跳高至1、2米「撻落水」，皮膚微絲血管有可能爆裂，或令身體表面有瘀傷。不少人遊船河時，會在遊艇甲板跳落水，他形容行為就如「從高處墮下地面一樣，基本上你想到的受傷都可能有」；加上一般人未必懂得控制入水角度，「不懂用手卸力」，又不清楚水底情况，不論首先入水部位是頭部還是腳，都會對身體造成一定創傷。

他續稱，先入水的位置，受傷風險較高：若頭部先入水「受晒衝力」，即使未有撞到礁石，也有可能令腦部、頸椎嚴重受傷，甚至有生命危險；如是正面朝向水面，對眼、耳、口、鼻的影響較大，亦可能傷及腹部內臟，甚或內出血。以側身或腳先入水，也有可能傷及韌帶、筋腱，甚至骨折。故他不建議隨便跳水，以免發生意外。

划艇重複動作 腰背手易勞損

至於一些相對靜態、速度較慢的水上活動，如獨木舟、直立板、水上瑜伽等亦有風險。以近年流行的獨木舟、直立板為例，不少人划獨木舟「環島遊」，圍着小島繞一圈。羅英勤指出，圍繞海岸線划艇所需時間較長，過程中要手執划槳不斷向前划，長時間做重複動作容易令上肢慢性受傷，如手肘、手腕肌肉勞損，肩膊旋轉肌受傷等。加上划艇時軀幹會扭動，或導致腰背慢性勞損。

他提醒，任何水上活動都要循序漸進，量力而為，即使是獨木舟、直立板這類相對輕鬆的水上活動，若發現身體不適，如肩頸比較繃緊，雙手發力較困難，應及時在安全地方停下來休息，做簡單運動伸展肌肉，以免演變成慢性勞損。水上活動前應先熱身，增強關節、韌帶的柔韌度，同時做輕量肌肉訓練，提升身體肌肉、筋腱血液循環，不但可減少受傷風險，亦能增加活動的持久力。

文：姚穎彤

編輯：梁小玲

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