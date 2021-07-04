未來城市：表達藝術治療 打開院舍長者心扉

跳健身操、玩泥膠 也是表達藝術

殷琦工作的安老院舍聘請了4名全職治療師，物理治療、職業治療、音樂治療以表達藝術，本來還有一名言語治療師，在香港安老院來說應該算得上陣容鼎盛，「全香港應該都只有這裏會這樣聘請，我極度懷疑，我應該是全香港唯一一個全職駐院的表達藝術治療師」。而根據社會福利署2021年數據，香港現時約有1000間安老院。

與其他輔助治療相比，表達藝術治療在香港發展的確較慢，大眾對什麼是表達藝術治療也一頭霧水，殷琦修讀的香港大學表達藝術治療碩士課程，也是在2013年前才開辦，她是第一屆入讀的學生。「很多人以為表達藝術治療就是音樂、畫畫、舞動，並不是，它是多元的」，殷琦從小學習鋼琴，修讀音樂教育碩士，又學過10年芭蕾舞，大學修讀中文學習創意寫作，這些都算是表達藝術模式，幫助她為長者設計治療課程，例如帶長者跳健身操、玩泥膠、看漫畫。

維持身體機能運動 訓練認知能力

「表達藝術治療目的是維持你身體機能運動，提供認知訓練。」簡單如用絲巾、中國扇伴隨音樂跳舞，訓練長者肌肉，要長者記舞步、分顏色、分左右手，這對有認知問題的長者也不容易。又例如要長者看四格漫畫說故事，推敲結局是什麼，「可能圖畫裏面有兩個人，他們可能不知道，以為有3個人」。

除了身體和心智訓練，表達藝術更強調長者能在治療過程中感到快樂，透過藝術表達自己的情緒，重視美感欣賞和創造。「跟物理治療、職業治療相比，它們相對比較functional（實用），目的不是要你開心，是要你做到某件事。」但長者是否開心，似乎正是現時香港安老院所忽視的一環。

強調當下 透過藝術表達自我

一波又一波的疫情襲來，安老院一年多來高度設防，家屬要探望老人困難重重，外界開始關注疫情下，長者被困院舍、不能與家人相見的情緒低落問題。其實早在疫情之前，長者抑鬱問題已經嚴重，根據2017年衛生署統計，本港每100名成年人有3人是抑鬱症患者，而每10名長者中就有一人有抑鬱症徵狀。2019年，60歲以上長者自殺死亡個案共有379宗，佔總自殺死亡數字38.17%。

「我現在工作的是護理安老院，即不是最弱的那批長者也不進來」，殷琦在安老院工作了4年，這裏的長者平均年齡介乎80多歲到100多歲，大約六至七成患有腦退化症，有三成要長期臥牀。她遇過患有中度腦退化症的90多歲婆婆，天天逢人就說「我很想死」，又有長者跟她說「我想死，但連拿起生果刀刺向自己的力氣都沒有」。當生活於安老院，每天重複「食瞓屙」，身體機能日差，不能自主照顧自己，簡單如舉起湯匙、抹屁股也做不到，失去對人生的控制，自然情緒低落，感到沒有尊嚴。他們說自己是沒有未來的人，「有腦退化症的長者，他們連現在是何時何地也不知道，更何况講將來，不用講將來……但是沒有腦退化症，很醒目的長者，其實他們更加感受到他們沒有未來」。

執筆、玩樂器 尋回掌控感

雖然沒有未來，但表達藝術治療強調「Here and now」精神，希望至少讓長者當下能夠快樂，從音樂、舞蹈中得到滿足感，利用藝術表達自我，「表達治療的作用是，我們叫做empowerment（賦權），我們重新給他發聲的權利，他能夠control到，拿起一支筆，拿起一件樂器，他可以自己control到一些事物，這種sense of control（掌控感）其實對每一個人都很重要」。尤其是對不能控制自己何時大小二便、何時洗澡、何時吃飯睡覺的安老院長者來說，能夠重新掌控自己的生活，或是人生最後、也最重要的尊嚴。

「我想自由，我想去BBQ，我想去日本，我想見家人……」殷琦每天都會舉辦幾個治療小組活動，這次她問長者想去哪些地方，再把長者想去的地方加入歌詞，大家一起唱歌，再用泥膠把自己想吃、想做的東西做出來，「我做小組會用不同藝術去串連主題，之前因為疫情，長者在安老院裏都會講，自己好像被人困着，像坐監一樣，我就想跟他們做一個自由的主題」。有長者說自己想去燒烤，想燒雞翼；有長者說想回鄉下摘士多啤梨；有長者說自己曾經在日本住過5、6年，想去日本吃壽司，於是用泥膠做了一個壽司出來，「這個婆婆90幾歲，她有腦退化症加柏金遜症，手都動不了，但她仍然想去表達，她仍然會唱歌，仍然會做壽司」。

年紀大、認知能力較弱的長者平時像是「一嚿飯」，沒什麼反應，不願意說話，但參加表達藝術治療時，多數長者都會笑，配合音樂搖動身體，即使手部不靈光也願意做動作，有長者更會期待表達藝術治療。「有一個92、93歲婆婆，她以前年輕的時候做裁縫，幫人縫製長衫，所以對於藝術，或者拼貼、視覺藝術的東西特別有興趣。」殷琦跟婆婆做拼貼畫，畫Secret garden填色繪本，婆婆創作完覺得畫作漂亮，要求拍照給孫女看，還每天看課程表，期待藝術治療環節，「你可以想像如果沒有表達藝術治療師，長者生活會更慘、更悶」。

盼藝術治療納社會服務系統

讀完港大文學士、教大音樂教育碩士，殷琦本來在中學做特殊學習需要學童教育，但與一般年輕人相反，她覺得自己更喜歡接觸長者，更希望去聆聽長者的聲音。「我對於長者特別有種憐惜，不知道是否因為我讀中史的關係，我比較有歷史的代入感，可能普通人會覺得他們是『廢老』，但我不是，我覺得他們經歷了好多我們不認識的事，可能他們經歷過戰亂、香港起飛……」，殷琦的婆婆和嫲嫲先後在她讀碩士時患上腦退化症，身體出現各種毛病，臨終時身體狀况很差，要人貼身照顧、在醫院奔波，身為照顧者，她更關注長者和病患，「我覺得他們是一群被遺棄的人，社會裏大家都不喜歡他們，但我覺得他們有他們想說的事，他們有他們的故事，其他人不願意聆聽，那麼我聽」。

大時代的犧牲品

在殷琦的新書《當 老而不死》，她以前線安老服務工作者的角度紀實安老院日常，又探討不同香港安老服務的問題，例如照顧員福利、在家安老支援不足，參考其他國家的安老服務經驗，希望重新思考長者的權利和生存的意義，讓香港長者的聲音能夠被聽見。殷琦在書裏說，「這批1930至50年代的長者其實是大時代的犧牲品」。這些80、90歲的長者教育程度普遍低下，因為不識字，在安老院也無法閱讀自娛，年輕力壯遇上香港經濟起飛，為經濟、家庭貢獻半生，工作至五勞七傷但又沒有退休保障知識，是被社會忘記、虧欠的一代。

香港政府會向這些年滿百歲的老人頒發祝壽賀函，祝賀長壽之喜，但諷刺的是，多數安老院內的長者已經沒有能力意識到自己已經100歲。或者除了送上賀函，香港安老服務還有更多可以做得更好的地方？「團結香港基金做過藝術治療機構的研究報告，證實藝術治療的作用，但政府完全沒有進一步行動」，團結香港基金2018年的《藝術創共融世界顯大同》​藝術創新研究報告提出，藝術治療能明顯改善認知障礙症患者的認知能力，亦證明能改善精神狀態、穩定情緒，從而支援其他治療方法，報告亦建議政府應將藝術治療納入公眾醫療和社會服務的系統中。但現時，香港並無強制要求安老院舍，如提供物理治療及職業治療般，為長者提供藝術治療服務，亦沒有相關津貼資助院舍聘請藝術治療師。

參考外國安老服務

參考外國的安老服務，殷琦特別欣賞荷蘭的老人村，有腦退化症的長者可以在村裏面自由游走或在商店購物，照顧員會飾演商店職員，既可讓老人在有尊嚴的環境下安享晚年，也不會跟社會脫節。殷琦在書中亦介紹日本的「介護」理念，如何維護服務對象尊嚴的同時，最大限度地延續他們過往的生活，例如以往曾是專業家庭主婦、有認知障礙症的婆婆仍能夠坐在輪椅上與介護員一起煮飯；以往曾是木匠的伯伯，即使身體沒以前靈活，也能做一點木工小手作，甚至為院舍製作簡單的鞋櫃。當老而不死，如何有尊嚴地安享晚年，或許這對現階段的香港似乎遙不可及，但至少踏出參考的第一步也好。

「如果現在不改善這個system，終有一日我們會在裏面，我是否真的想進去裏面，我也要想想，如果我們不想，我們現在就要改變。」

【未來安老篇】

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供、蜂鳥出版社提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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