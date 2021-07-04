綠色生活：海膽拮腳 龍尾灘以後點搞？

3種香港常見的海膽

一搜尋海膽資料，通常離不開刺身、壽司推介，其實人類送進口那肥美的五瓣黃膏，是海膽的生殖腺，牠們的口在身體底部，肛門在上方，是無脊椎動物，與海星同屬「棘皮動物」，可見海星與海膽大部分具有像5塊葉對稱的結構。海膽多達900種，根據漁護署資料，香港約有27種，梁美儀介紹常見有3種，分別是紫海膽、長刺海膽和今次大規模跟大家say hi的沙膽：

紫海膽（Anthocidaris crassispina）

「即壽司店也會賣的品種，顧名思義牠的顏色是黑中帶紫，刺比較粗短，我們食的是牠的生殖器（gonad），是牠的性腺，卵或精子都在該處。海膽有季節性，由初冬開始儲肥，如果在北半球，食的時候是冬天至春天最好，最盡是初夏，那時gonad最肥美，因為在冬天溫帶藻飄來香港，如昆布或馬尾藻，海膽最喜歡吃。海膽都是雜食性，漂浮的魚屍也會吃。紫海膽在鶴嘴海岸保護區仍有很大的群落，不過保護區外的漁民，尤其大陸非法漁民會將海底所有食得的都攞走，有經濟價值的螺、紫海膽都被全部執走。」

長刺海膽（Diadema setosum）

「也稱刺冠海膽、海刺，有些刺可長至1呎，短也有半呎，被刺到的話會有毒性令人不適，潛水員最怕遇到這些長刺海膽，但現在通海都係。牠們會刮石表面的藻類或物質來吃，有時會刮珊瑚表面，如果珊瑚骨骼比較疏鬆就會被刮穿，一刮穿暴露了肉，就會被海膽吃掉，在海下灣磨洲以前很多扁腦珊瑚，現在一隻都無，就因為被海膽侵蝕了。紫海膽被漁民或大陸非法漁民捉晒，一見到就捉，但他們不要長刺海膽，因為味道苦又淡，顏色偏淺黃亦唔靚仔，漁民有時也會用來炒飯、蒸蛋。」

沙膽（Salmacis sphaeroides）

「即雜色角孔海膽，因綠色又叫綠海膽，有些會帶啡或紫色，但香港常見都是綠色。在東面海域常見，因在沙灘上生活故稱沙膽，牠食泥裏含有的有機物質，即食泥，因為泥表面會有微生藻（microalgae），牠們食完藻吐出來，與此同時吃到裏面的細小動物如幼蟲，細的甲殼類也會吃。牠們特別喜歡在潮間帶（潮水漲退間的區域）中下潮生活，牠們也聰明的，不會走得太上，因為走唔切退潮時就會灑乾而死。今次見到大量，是因6月中大退潮，其實牠們對大自然沒有害，是類似清道夫的角色，大魚會吃牠們，（牠們又吃細小生物），形成食物鏈。」

餵長刺海膽食菜 平衡生態實驗

「波波教授」梁美儀提及他們的實驗室在今年4月至6月正好在進行一個有關海膽的試驗，是餵長刺海膽食菜。漁民沒有誘因捕捉這種不太好吃的海膽，加上香港70年代後過度捕魚，一些捕食海膽的大型魚類消失，於是不斷繁殖，造成珊瑚生存危機。主理這項「食菜」研究的城大海洋污染國家重點實驗室科學主任晏萌說，他們是受日本研究啟發，「日本人很喜歡吃海膽，但是他們發現海膽品質參差不齊，有一組科學家就投餵不同的蔬菜、麵包、生果給牠們吃，發現蔬菜效果很好，能夠讓海膽的品質提升。」

日本也要面對長刺海膽過剩引起的生態問題，其中一個應對方法是用長叉刺死以減少數量，2009年有報道亦指香港海下灣海岸公園為救珊瑚，漁護署曾移走1.7萬隻長刺海膽，「我們就想將香港街市的菜餘和長刺海膽這兩種剩餘的資源結合」。於是實驗室展開試驗，將90隻海膽分5組，餵食生菜、粟米、紅蘿蔔、3種蔬菜的混合飼料，以及魚排下附生的藻類，晏萌說：「我們發現吃了紅蘿蔔、粟米、生菜的海刺，生殖腺的形態、顏色、飽滿度都有明顯提高，我們請了8位研究員同事為味道評分，結果發現紅蘿蔔和粟米組得分較高。」她笑言研究員不是評鑑味道的專家，正申請研究資助進一步以科學方法測量不同飼料導致的味道變化。梁美儀補充，有人或擔心這會反過來威脅長刺海膽數量，研究就發現只要維持每平方米有不多於7隻，就可保持生態系統平衡。

海膽寶寶小如微粒 難完全執清

龍尾泳灘泳客被沙膽刺傷多屬輕傷，而長刺海膽的刺則帶毒性，晏萌說被牠們刺傷會感到一些灼熱，也會因釋放的色素令傷口帶紫，不過沒什麼後續不適。她從顯微鏡觀察海膽寶寶，「牠們出生幾天到幾個月的時間，都是維持在很小的體積，是一種浮游動物，慢慢會從身體長出小刺，我們在顯微鏡可以看到一顆小米那麼大，已有很多刺，這根據不同品種會有些差別，因為不同海域溫度不一樣，通常要3、4個星期以上才會長出刺，夠強大去面對海裏的生活，但大部分會死掉或被食物鏈其他生物吃掉」。

康文署暫時的應對方法是「按需要」讓救生員見一隻執走一隻，梁美儀指出「就算叫救生員執，也要潛水地氈式搜索才執得晒，亦不能100%確保沙灘安全」，海膽可大量繁殖，雖可考慮收細圍網的孔防止海膽進入，不過一些海膽寶寶可能已留在範圍裏，如附在堤壩生長。

生境被剷走 生物恐難「落地生根」

守護龍尾大聯盟發言人李少文早在2017年土木工程拓展署將該處生物搬遷時，接受「星期日生活」訪問，他曾批評搬遷行動「不科學」，預言生物有機會重返龍尾，圍網難以完全阻隔。翌年2月署方曾交代執走的生物數字，包括2隻管海馬、1403隻飛白楓海星等，其中就有91隻雜色角孔海膽。李少文現時亦擔心即使海膽再現沙灘，「雖然見到牠們現身，其實也無法落地生根，就像海膽本身在淺海生活，今次是咁啱見到佢，但牠們可能不會長期在那個地方，因為那邊整個生境已剷去；而生境單一化，適合哪個環境的生物回流，數量也會變多」。

梁美儀說：「失去了原先生境，換上人工的沙，是不可回頭了，所以聚眼點是既然已起了，如何善用這個沙灘，這是市民要去想的。」他們曾為署方調查建灘後沙灘外範圍的生物多樣性，「發覺都唔錯，兩個堤壩亦聚了很多魚，如果想再加強生態系統，亦可作一些設計令它變作生態海堤，這是政府進一步可以考慮做的。」李少文說龍尾周邊生態雖不太差，不過人流增多會否造成污染仍有待長期觀察。海膽難執清，龍尾灘以後點搞？李說：「其實冇得做，政府官員都講過，你唔游水可以曬太陽，或設些守則叫遊客著拖鞋來囉，沙灘漫步唔游水囉，放些告示在那邊，唯有係咁。」

港人要改變觀念——不是每個海灘都水清沙幼

梁美儀則提議大家改改對沙灘的觀念，「今次龍尾是一個教育契機。我自己去夏威夷玩，亦不是每個海灘都好似威基基海灘，水清沙幼又浪大，在一些海灘是跟魚、珊瑚一齊游水，那些地方有蛙鞋可以租，因為一落去就有珊瑚或貝殼𠝹腳。香港人要改變心態，不是所有海灘都好似淺水灣，如果去海下灣游水，也會發現很多沙膽、海星，其實不同類型的海灘有不同的主題，龍尾海灘可以是認識香港海洋生物的好地方」。

若我們從他的目光去看，會看到海膽拮腳以外，寬廣而美麗的海洋世界，他興致盎然說：「如果仔細觀察，即使在淺水灣都有魚游來游去；細心觀察沙的位置，當水在海岸線冲刷時，有些好細隻的貝殼叫donax，好似跳舞咁走出來，立即又瓹落泥，好好睇；有時春季游水感到有些什麼拮拮吓，其實是水母bb。我們一出沙灘，就會同個海有interaction。」

「長遠來說，父母去這個沙灘可以跟小朋友看看海膽在吃什麼、怎麼行，又看看海星，是幾好的教育，著對潛水鞋都可以游水。」他解釋沙灘自然形成是因大浪不斷冲刷「洗沙」，「好似日日冲涼咁，不斷把沙從底洗上面，現在龍尾在吐露港裏面，浪、風沒那麼大，所以沒有冲刷力，形成生物在那邊生存而不會被冲走，慢慢建立不同群落，除非政府花很多錢，搵人翻沙執走晒上面的生物，那政府就要想想是否值得維持這樣去做，令它變成適合游泳人士不著鞋都可以游的地方」，「我就覺得我們要與大自然配合，大家共存之下可以是個自然教室，既然起了不會拆番轉頭，大家接受不同海灘有它的特色就ok」，守則好簡單——「尊重生命」，「我見到有些video，人們捉住海星飛，梗係唔好啦，見到海星露出來咪執番佢落海，海膽驚刺到腳就交給救生員，移去汀角那邊放落海，這些是基本生態觀賞守則，我們就要遵守」。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 網上圖片、資料圖片、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王素怡

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