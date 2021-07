評影習寫：「繼續在無物之地尋找有物」：引自《而我前行，偶爾瞥見粼粼美意》

【明報專訊】我看了立陶宛裔美國導演Jonas Mekas的As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses Of Beauty(2000年),Jonas Mekas是1960年代美國前衛藝術圈子的一員,跟Andy Warhol、John Lennon、Yoko Ono等人頗有來往。全片超過280分鐘,分成12章,全由Mekas本人的生活片段剪輯而成,配以音樂和他的畫外音。他訴說的是記憶和生活,還有真實與錄像的本質,在他的剪接室裏,看着這些明明有他但不知是否與他的生命有關的片段。換言之,我不過是在疫情隔離期間看了一齣極其做作沉悶而且過長的所謂「實驗紀錄電影」。又或者,當世上一切變得那麼難以敘述時,讓我們回到生活,所有一碰即碎的瞬間,讓我們,以巨大的熱情迎接必然的失敗。時光黯然的時候,也許會有關於堅忍和柔韌的教誨,去面對所有生命的無常災變。我只引述,不添加。或者只不過因為我懶。