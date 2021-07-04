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2021年7月4日星期日
星期日生活
{寫飲寫食達人}呂嘉俊 《飲食男女》價值不會消散
恐怖如常
第三日，晴
恐怖襲擊，誰說了算？
同場加映：這座城，那個人
周日話題：警察國家——從行政主導的善治到極權暴政的同義詞
行政權流失故事系列：出售公共資產損害民生：領展案例
圖文城市：回歸
什麼人訪問什麼人：非主流政治的必要——台灣綠黨的故事
阿貓阿狗：#113 離別
七情上面：寫給留下來的人
開門讀書：向老大哥學習
十二因緣：希聲譜
豐饒海：海堤幻影
劇透紙背：小公女和韋成奇 誰在乎漂泊離家的人
評影習寫：「繼續在無物之地尋找有物」：引自《而我前行，偶爾瞥見粼粼美意》
家明雜感：《情迷電影節》活地亞倫寶刀不老
影片簡評
咩世界：第199期 ／保重
漫畫連載：That City那城 Vol. 53
星期日文學‧余華《文城》：壯美與深度之間的錯摸
餐桌共學：焗千層茄子 美味得讓人拗一大餐
綠色生活：海膽拮腳 龍尾灘以後點搞？
見字抄經：不回家，留下來，離不開，關於移民與留守
通識導賞：佛本無相 因人而定
未來城市：表達藝術治療 打開院舍長者心扉
十二因緣：希聲譜
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【明報專訊】_ _ _ _ _[][] _ ￭￭
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{寫飲寫食達人}呂嘉俊 《飲食男女》價值不會消散
恐怖如常
第三日，晴
恐怖襲擊，誰說了算？
同場加映：這座城，那個人
周日話題：警察國家——從行政主導的善治到極權暴政的同義詞
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七情上面：寫給留下來的人
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豐饒海：海堤幻影
劇透紙背：小公女和韋成奇 誰在乎漂泊離家的人
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家明雜感：《情迷電影節》活地亞倫寶刀不老
影片簡評
咩世界：第199期 ／保重
漫畫連載：That City那城 Vol. 53
星期日文學‧余華《文城》：壯美與深度之間的錯摸
餐桌共學：焗千層茄子 美味得讓人拗一大餐
綠色生活：海膽拮腳 龍尾灘以後點搞？
見字抄經：不回家，留下來，離不開，關於移民與留守
通識導賞：佛本無相 因人而定
未來城市：表達藝術治療 打開院舍長者心扉
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