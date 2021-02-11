Mini LED屏幕新貴 打機更爽

「賽車」真實 「射擊」無遲滯

C825亦為新一代遊戲機而度身訂做，內置Game Master系統，配備HDMI 2.1輸入端子，試玩支援120fps的賽車遊戲Dirt 5時，可以提升速度體驗，有如置身賽場般真實感；VRR（可變更新率）可自動調節電視更新率，與遊戲機即時同步，令畫面更流暢；ALLM（自動低延遲模式）可令畫面反應更快，玩Battlefield等第一人稱射擊遊戲（FPS）時完全無遲滯；eARC（增強音訊回傳通道）技術則透過Dolby Atmos的立體環繞音，重現逼真細膩的遊戲聲效。串流睇片方面，C825獲IMAX Enhanced認證，亦內置ONKYO 2.1聲道重低音揚聲器，可簡單享受IMAX戲院級的影視體驗。內置Android TV系統可安裝Netflix、Amazon Prime Video、YouTube、Google Play Movies，加上支援最新一代的Wi-Fi 6，提升上下載速度，要隨時串流欣賞電影亦十分簡便。

與C825同步推出的C725系列，其QLED熒幕能顯示10億種顏色變化，畫面鮮艷自然。入門級的P725系列則以4K畫質加上HDR10技術，提高影像亮度，令色彩更飽和，對比更強烈；配備Dolby Vision與Atmos，以及ONKYO音響系統，最便宜只需$4980就可以入手，性價比超高。

●TCL電視系列

售價：

C825：$31,980（65吋）／$20,980（55吋）

C725（QLED）：$13,980（65吋）／$10,980（55吋）／$8980（50吋）／$7480（43吋）

P725：$18,980（75吋）／ $10,980（65吋）／$6980（55吋）／$5980（50吋）／$4980（43吋）

查詢：www.tcl.com