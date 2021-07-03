日系4K電視 荷李活電影人調色

依環境自動調節場景光暗

JX兩個系列都支援Filmmaker模式，一鍵便能調校出忠於電影的畫質，配合Intelligent Sensing功能，讓用家不論身處光亮或是昏暗的客廳，都能享受優秀的Filmmaker畫質。內置的HCX處理器，經過資深的荷李活電影製作人校準調色，確保與電影原色一致，並進一步提升畫面流暢度，讓你百分百投入荷李活電影世界中，不受顏色與光暗的偏差影響。全JX系列都擁有4K解像度，配合高動態範圍及Dolby Vision技術，在屏幕上呈現高達680億顏色，顯示更微妙的變化，讓影像更細緻，畫面光暗對比更強；並支援Hexa Chroma Drive Pro 3+3原色，再現真實色彩。JX系列內置Android TV系統，功能與Google TV大同小異，用家同樣可以安裝不同的Apps，隨時串流觀賞不同影片。電視亦配備Audio Link雙向藍牙連接，可連接外置無線揚聲器。

呈現680億顏色 影像更細緻

作為進階型號的JX800H，採用了4K IPS Super Bright Panel Plus LED屏幕，大幅提升畫面亮度。至於較入門的JX700H系列，最便宜$5080就能入手，都算抵玩。而且全線Panasonic電視系列亦保留「優良傳統」，提供長達5年保養，帶來更有信心的售後服務。

●Panasonic智能電視JX系列

售價：

JX800H：$8480（49吋）／$6680（43吋）

JX700H：$14,900（65吋）／$8280（58吋）／$6580（50吋）／$5080（40吋）

查詢：2833 0955（信興電器）