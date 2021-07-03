消費券來了！ 升級影音系統 「認知智能」電視 聲畫更像真

仿人腦分析畫面調校 3D聲效

想一步到位體驗最佳視覺及音響感受，Sony BRAVIA XR電視系列是不錯選擇。系列配備了新研發的Cognitive Processor XR處理器，支援「認知智能」，品牌解釋這有別於傳統人工智能的處理方法，認知智能的處理器會將屏幕劃分成多個區域，偵測畫面從而辨識主體的焦點所在；然後像人類大腦一樣，同時交叉分析多項元素，將畫面上每一個元素調校至最佳效果，是傳統人工智能難以做到的效果。

除了提升畫質外，Cognitive Processor XR處理器亦可分析音效定位，令輸出聲音與屏幕畫面完美配合，又能將任何聲音轉換為3D環繞聲效，有如身處現場的真實感；加上處理器學習、分析及理解內容數據，智能技術強化每個像素、畫面和場景，帶來逼真的影像音效。

Netflix校準模式 IMAX戲院級體驗

Sony BRAVIA系列一如以往加入Google TV，可以結合用家的Google戶口，隨時利用Apps來訂閱及觀賞電影、節目、電視直播等，熱門如ViuTV、Netflix、HMVOD、HBO等都可以簡單安裝後直接串流觀賞。用戶亦可以利用Google Search從手機或電腦添加觀看列表。電視亦支援免提語音控制，毋須「動手」就能尋找想要的娛樂內容，並可操控電視及智能家居設備。說到Netflix，電視內置了Netflix校準模式，可以簡易重現Netflix影片製作的原創畫質，IMAX Enhanced模式則能帶來戲院級的聲畫體驗。

適合新一代遊戲機 $7490起

2021年Sony BRAVIA系列，由最高級MASTER Series的Z9J 8K LED、A90J OLED、A80J OLED，較適合一般家庭的X90J LED系列，以至最入門級的X80J系列，全系列都兼容HDMI 2.1、4K 120fps、可變刷新率（VRR）、自動低延遲模式（ALLM）和eARC，支援更高解像度和幀速率，非常適合新一代的遊戲機。最便宜$7490就能入手，相信總有一款適合大家的預算。

●Sony BRAVIA XR系列

售價：

MASTER Series Z9J 8K LED／A90J OLED／A80J OLED：待定

X95J LED：待定

X90J LED：$29,990（65吋）／$17,990（55吋）／$14,990（50吋）

X80J LED：$27,990（75吋）／$21,990（65吋）／$10,990（55吋）／$8990（50吋）／$7490（43吋）

X81J LED：$7790（43吋）

查詢：2833 5129（Sony）

文：JJ

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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