海南雞 咖喱 泡菜助攻 尼泊爾繽紛餃子 一咬噴香

餐廳由一對在香港土生土長的尼泊爾兄弟Ayush Khemka和Rishi Khemka開設。他們的父母曾在港經營印度菜餐廳長達15年，或許是耳濡目染下，兩兄弟一直對經營餐廳有莫名的情意結。弟弟Rishi說：「我們想讓更多人了解尼泊爾餐飲文化，因此特意把各國菜式融合，為大家添加一點熟悉、親切的味道，如日式咖喱吉列雞、韓國泡菜等，希望一改香港人和旅客對尼泊爾菜的既定想法，願意嘗試。」

菠菜汁紅菜頭汁染色 賣相吸引

Momoz的尼泊爾餃子（momo）跟一般中式蒸餃子頗相似，不過在調味與香料選擇上，除了葱薑蒜，他們也習慣加入當地特色香料，如辣椒、茴香、黃薑粉等。而另一大分別在於外皮的顏色與醬汁。廚師會在揉搓外皮麵糰時添加菠菜汁和紅菜頭汁等天然色素，讓餃子的賣相更吸睛；而醬汁方面，傳統招牌餃子會附上橙紅色的辣番茄醬汁（classic chutney），以及加入了薄荷與乳酪的清新青汁（mint chutney）。至於創新的招牌系列，他們會按照每款餃子味道特別研發醬汁，如海南雞餃子就特意配上薑蓉，日式咖喱吉列雞就配咖喱汁。除了肉類餃子，餐廳亦提供素餃子，如韓國泡菜momo，便以韓國泡菜和粉絲作餡，加入哈羅米芝士、紅椒粉、椎茸，入口清新，之後有泡菜酸辣餘韻，甚適合素食人士。每籠餃子有8隻，即叫即蒸，約8至10分鐘便能上桌。

每日鮮製麵糰 皮薄柔軟

除了momo外，蛋卷也是不少尼泊爾人的comfort food。廚師先把小麥粉、中筋麵粉、水、菜油混合成麵糰，用擀麵棍擀成餅皮（paratha flatbread），再把餅皮放在熱鍋上煎至七成熟，加入雞蛋，熟透後離火並捲入不同餡料。受地域限制與宗教影響，尼泊爾人的飲食文化上較少有豬牛肉，傳統多以羊、雞製作蛋卷，如餐廳就有羊肉咖喱和火辣雞肉的口味可選。此外，他們更有獨家醬汁炸蝦、素食的植物肉和專門給印度耆那教徒（Jain）的嚴格素食選擇，純素或特別需求人士可要求不加雞蛋。

無論是餃子皮或是卷物的餅皮，他們均是每天早上在餐廳廚房裏新鮮製作。Rishi提到，麵糰的「新鮮度」十分重要，尤其做餃子，因為他們追求的效果是皮薄、柔軟而非煙韌的口感，希望能夠做到輕輕一咬，餡料的香氣與味道就能在嘴中「噴發」的效果。如果麵糰前一天預先製作，麵皮會變硬、變厚，口感也會變差。

●Momoz 尖沙嘴店

地址：尖沙嘴赫德道1-3號 利威商業大廈地下3號舖

查詢：3752 2670

文：唐可怡

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com

[飲食]