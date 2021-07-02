蒐羅地方傳說 地圖勾畫香港故事

2020年畢業的藝術家姚冬穎對本土的理解，是本土文化相對全球文化，講在地的意識形態、民族、歷史、文化等。透過畫畫，她想展現比本土更本土的分野方法。她心目中的「微」本土，是由自己開始，理解香港的地名與地方故事，而不少故事是以小精靈的模樣呈現在觀眾眼前。

姚冬穎喜愛繪畫香港的島嶼，她說︰「事緣我讀書的時候，發現香港有很多不同的『島仔』，每一個都有名字和自己的故事，亦都很『得意』，它們浮在香港的水面上，但又無什麼人知道島嶼在哪，也無人會去。」由此她從衛星圖觀看島嶼，包括它們的形狀、大小，看着就像動畫《寵物小精靈》的角色「百變怪」，於是她慢慢蒐羅島嶼的故事。展覽現場展出一本本子，作品名為《一個名字，一個故事》，是姚冬穎從地圖剪輯出來的香港島嶼，貼在本子上，寫上名字，一頁一個，甚是珍惜。

鬼魂精靈「現身」地圖

在《港島記》中，觀眾可以一邊看地圖一邊聯想地方傳說。例如在北角，會見到七個長頭髮的鬼魂，就代表一個姊妹被逼婚，七個異姓姊妹投海自盡的七姊妹傳說。至於在赤柱，姚冬穎畫了一隻火燒的木柱精靈，旁邊地上有幾朵花，原來赤柱曾經有很多木棉樹，一到夏天遍地都是掉落了的，如火般鮮紅的木棉花，有說赤柱此地因而得名。在金鐘的部分，姚冬穎畫了一個大鐘，是從前樂禮大廈屋頂的金色報時鐘，據說金鐘因而得名。圖中還有昂船洲的炮台，筲箕灣的筲箕和魚……各自代表什麼，有待讀者一一發掘。

記下不再獨立的消失島嶼

她為今次展覽繪畫一系列新作品，名為《消失的古生物》，在木板上，用淡淡的墨水描繪那些曾經存在的島嶼，這些島嶼之所以消失，是因為它們不再獨立，填海後與其他陸地部分連在一起。例如位處屯門的老鼠洲，本是灣中島，填海後附近發展成住宅，最耐人尋味的是在原有島嶼位置興建了的老鼠洲兒童遊樂場，據指曾有不少怪事發生，該處也曾經發生火警。據指老鼠洲附近青山灣的居民，會把久病不癒的孩子送到島上自生自滅，後來出現光怪陸離的傳聞。

屬於這時代的香港地圖

今次展覽她也會帶來一份舊作——《島古圖之十八》，曾在畢業展展出，以古地圖為藍本畫香港的島嶼。她在書本《香港地圖繪製史》（Mapping Hong Kong）找到一張1819年的香港古地圖，是清朝嘉慶24年刻本《新安縣志》海軍軍師地圖，作品是她參考該地圖，加上自己對島嶼與地名的印象及資料畫成。

熟知香港地理的人一看作品會覺得似曾相識，趣味無窮。

姚冬穎是次創作的命題是︰有什麼文化是屬於香港自己的？她從地名出發去講香港故事，可說是非常「貼地」；而她對島嶼有興趣，是因為她個人喜歡島嶼「獨立的狀態」，不依附在陸地和城市，遠離煩囂。她認為，每個時代每個人，都可以擁有一張屬於自己的香港地圖。

■「本土一覽」

日期︰即日至7月19日

時間︰下午2:00至晚上7:00（周一、四至六開放）

地點︰C&G藝術單位（太子西洋菜街南222號三字樓）

網址︰bit.ly/3qriVFC

文：胡筱雯

編輯：王素怡