藝文青：《調教你MIRROR》不夠好看的理由

剪接零碎 難表達主題

第一，不同成員的鏡頭分配不均。《調》是少有12個MIRROR成員可以同時拍攝的節目，一開始是以兩個成員故事為一集，但到最後，部分成員未獲得半集時間剖白心路歷程，很多成員的成長和改變也沒有延伸和解答。

第二，節目片段剪接得零碎。此處可能是製作組需要避開敏感片段，選擇airtime放在入營活動之上，如眾人學唱歌、casting、瑜伽、功夫等，是對成員的有趣側寫，但整體節目卻無法以MIRROR成長作為核心編排。

第三，節目過分側重梁祖堯的解說，也可能是太多畫面不能播映，唯有讓梁祖堯去解釋MIRROR的成長，但成員的鏡頭不足無法說服觀眾接受解說。

未滿足觀眾「窺視」欲望？

3個批評，但不可不說是和製作團隊的剪接決定有關，監製受訪時道出原因是「MIRROR團結比收視更重要」。真人騷其中一個特色是滿足觀眾「窺視」參加者私生活的欲望，《調》對於參加者的保護程度卻極高。

最讓觀眾感受深的集數，是梁祖堯帶成員在禮堂兜圈，之後要他們看着其他成員雙眼，然後擁抱對方。雖然很多原因沒有明言，但哭泣與擁抱的畫面，成功觸動觀眾。滿足觀眾「窺視」欲望只是娛樂，其實也是本來節目給觀眾的期待，雖未能完成，但粉絲基於對MIRROR的熱情，仍能專注在節目上。

其實節目可請梁祖堯幫忙，設計更多類似禮堂兜圈的戲劇exercise，這些exercise總是能打開參與者的感官，在不必過分挖掘團隊私隱情况下，讓他們有釋放情緒的可能，這樣他們的表現應能引起壓抑的觀眾的共鳴感。現時定位尷尬，不由得令觀眾懷疑製作團隊和主持未準備好拍攝MIRROR成員真誠的交流，所以顯得不知所措。

文：劉螢