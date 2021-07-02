科技×劇場 點止噱頭咁簡單 戴上VR 穿梭看不見的城市

卡爾維諾經典小說《看不見的城市》，當中的寓意與景象，奇幻與怪誕，在劇場的空間下如何呈現？VR的出現，可以帶來什麼衝擊？究竟虛擬與真實的界線在哪裏？

結合現場演出與虛擬空間

為什麼要用VR，為什麼要做VR劇場，其實這不是雞先定蛋先的問題。《給下一輪（虛擬）盛世的備忘錄》的構思及導演楊振業一直喜歡《看不見的城市》這部小說，也一直在探索VR的應用。「這次可以說是延續4年前與編舞Wayson Poon合作的《看，不見（城市）；》，上次以舞蹈為主，今次是另一個方向，用小說文字，用劇場形式探索。其實沒有想到是科技還是文本先行，看小說時已經想像到入面的世界是要用VR呈現。」《看不見的城市》小說中的主角是忽必烈與馬可孛羅，作者混和了忽必烈的歷史故事與《馬可孛羅遊記》，內容虛實交錯，結構非常精妙，所以楊振業認為小說很適合用VR呈現，「卡爾維諾除了改編《馬可孛羅遊記》，亦用想像力去創作馬可孛羅講述的55個城市，這些城市都是十分富想像力，如果真的是看得到的話也很超現實。所以我們根據小說文本的兩個部分創作，一部分是忽必烈與馬可孛羅的對話，由兩個演員現場演出。而55個城市的故事則是VR的部分」。吳偉碩（梵谷）和陳瑋聰分別飾演帝王忽必烈與異鄉人馬可孛羅，而觀眾亦會戴上VR裝置參與，所以是結合了現場演出和虛擬空間。

節目英文稱endgame，也是來自小說其中一章節，「我認為是書中的高潮位，是忽必烈與馬可孛羅不停談話，談一些比較形而上、比較哲學的話題，到了某個點卻不再說話，兩人開始下棋。這個棋局既代表很多城市，而忽必烈東征西討，建立王國，也像棋局，我認為此棋局的意象是一個重要元素」。雖然VR似乎成為一個噱頭一個賣點，但楊振業強調整個演出也希望回到原始的說故事，「卡爾維諾說童話說寓言真的很厲害」。

既有現場也有虛擬，場地的空間設計跟平日的劇場完全不同，沒有舞台與觀眾席的分隔。不過監製陳偉基提到因應疫情關係康文署制定了新的指引，其中一項是演員與觀眾之間要有某個距離。「我們不想用傳統的劇場形式，希望演員跟觀眾置身同一空間。但場地卻規定演員與觀眾要分隔起來，觀眾跟觀眾卻可以。於是我們想到像現在食肆用透明隔板的類似做法，把演員同觀眾分隔，不過當然不是用膠板，會有些科幻風格，實際如何當然要保留些神秘感。」器材所限，每場大概只能容納40名觀眾。「最大工程是要同時間啟動40部VR器材，而且又要清潔消毒。」真的不能小看這些「看不見的工作」。

一人戴一副VR睇劇場

VR不算新鮮，也愈來愈流行，除了打機外，展覽及一些參與式劇場也有應用，楊振業4年前創作的《看，不見（城市）；》也有運用VR，「4年前礙於預算問題，只夠買一副，於是由我們演出者戴上，觀眾透過我們去看。這次觀眾可以一人一副戴着參與。今次可以做到，主要是因為VR的器材愈來愈便宜」。監製陳偉基卻補充說，現時般的應用很少可以提供給觀眾戴着參與，「頂多也只是幾個觀眾有份玩，因為一般利用VR只是看而不是玩。這次用最新的Oculus Quest VR裝置，去年才推出家用版，是不需要用手掣，戴上便可以感應到你的手。以前的VR要按掣，對很少打機的人可能要適應一下。這個新的VR裝置讓任何人也很容易上手，今天大家常拿着智能手機，習慣了touch screen，即使對科技不認識，只要戴上就知道怎樣去玩。而在這個節目的VR部分，是讓觀眾可在過程參與，要完成一些簡單的指令，有互動成分。所以今次VR的應用和內容可能是比較複雜，需要找遊戲公司製作VR的內容」。

虛擬世界與劇場看似是兩個空間，楊振業認為兩者也有相似的地方。「其實不是相對，VR跟劇場也有很多相似的地方，例如關於真與假。不過今天VR還是很新的媒介，肯定是不能代替劇場，但會變成一個很獨特的藝術形式或媒介，就像電影，100年前誕生時也是個新媒介。現階段大家也不太認識這個媒介， 體驗不是太多。VR不止用來做遊戲，或者是看360度的影片，可能這些還用不到VR百分之一的功能。如果VR真是成形，當是一個新媒介，用途可以很多。不過預計將來可能人人也有一副VR ，回看近10年的科技發展，看手機的廣泛應用，假若蘋果突然推出VR裝置，很快便會變得普及，可能到時不止應用在劇場。將來可能每人也有一副，情况會怎樣？其實也是未知之數，如何用，怎樣用，永遠都是問題。」楊振業提到VR的技術早於1980年代已誕生，當時只是軍事和醫學的專業用途。

「Go digital」 文藝新常態

因為疫情而衍生的所謂「新常態」，文化藝術的新常態，就是「go digital」，不論是直播還是錄播。當劇院重開，一切是否要重新開始，將VR放入劇場，只是工具還是兩個媒介的結合？「如果這個劇場作品只是VR試機show，倒不如去Sony試玩，買game一定好玩過入劇場。所以我們可首先問的是如何改變觀眾的視點，為什麼VR令你有第二個視角去看演出，若解決不到不如不做。」陳偉基認為《看不見的城市》這個文本確實是跟VR的概念緊扣，「小說本身其實也是關於什麼叫看得到，什麼是真實，好像忽必烈擁有全世界，但其實他從來只在皇宮生活，沒有看過這個世界，那何謂擁有一個世界呢？馬可孛羅好像曾到訪很多地方，但他也只是跟忽必烈說，是否真的到過這些地方呢？如何相信他？這個概念跟VR，甚至跟網上的影像很相似，如何相信是真？VR就是製造假象讓你覺得很像真，其實是在控制你的視覺，欺騙你的大腦，讓你信以為真。所以跟故事的概念很脗合，很有意思。」

陳偉基近年經常製作利用科技的劇場作品，對他來說這從來不是一個噱頭。「其實歐洲劇場很早已思考科技數碼這個議題，他們關注的是可以帶給觀眾什麼衝擊。疫情關係，網上節目如雨後春筍，但香港還只是在如何應用科技的層面。其實最大關鍵是要重新思考如何應用劇場，我們很理所當然地認為演出一定要有台燈聲，但如果沒有這些元素又如何？如果去年出現大量網上的演藝節目，很多人會問為什麼要把劇場放上網。現在可能是調轉問，為何要做劇場呢？既然放上網可以解決很多問題，又可以接觸更多的觀眾，何必繼續做劇場？如果答案不是因為對劇場的喜愛和熱情，美學上來說又是怎樣？所以我們要不停問為何觀眾要入劇場？你可以給他們什麼體驗？觀眾來到這個空間，有什麼感覺？而不只是用眼看，評頭品足一下。」

觀眾用身體去打機

陳偉基提到歐洲Immersive Theatre那麼火紅，來到香港也很受歡迎，某程度上是大家都是生活在資訊爆炸的地方，每天花很多時間用手機，看很多片，看飽了很多片，所以對觀眾來說要有新刺激。「如果還是繼續傳統舞台演出，你的戲不夠好看，做不到很精緻的作品，觀眾是不會接受，現在的觀眾是很聰明的，要給觀眾體驗，我形容似是觀眾用身體去打機。今天打機這回事不像以前般負面，只有後生仔才打機，現在人人也玩手機，也很習慣打機的模式。我想很適應打機表示我們很想參與一些事。那在劇場是否可以參與，是否可以拿一些東西，投入一些？這就是科技給劇場的衝擊。」

■《給下一輪（虛擬）盛世的備忘錄》

日期及時間：7月30及31日晚上8:45；7月31日及8月1日下午2:00、4:30

地點：沙田大會堂文娛廳

票價：$300

節目查詢：www.facebook.com/paprikastudioproduction

文：林喜兒

編輯：蔡曉彤

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