賞荷歎冰 漫遊古蹟 79K闖香港最北巴士站

●(1) 石湖墟郵政局站

5層樓燒肉炭味誘人 紅豆冰一「柱」擎天

來到石湖墟這個上水商業重地，仍然打開門口做生意的，不再是氾濫的藥房、金舖，而是多間扎根逾半世紀的老字號，以招牌菜「炭燒五層樓」聞名的陳六記飯店便是其一。這塊以新鮮五花腩製成的燒肉，由脆皮、肥肉到瘦肉，共有5種層次，肥的軟嫩，瘦的鹹香，入口滲透絲絲炭烤焦香味。燒肉在每天早上11時和下午4時半出爐，想歎優質燒肉就要看準時間來。

另一老字號廣成冰室，則以手刨紅豆冰招徠。每杯冰品上，都聳立着一磚三角錐體冰柱，客人需用匙羹搗碎，再拌勻杯底的紅豆及黑白淡奶，冰的細碎口感與天津紅豆的香甜交織，消暑降溫。吃得飽足後，我們到石湖墟郵政局站上車，展開79K巴士遊。

●(2) 璧峰路站

參觀「法院」「拘留室」 停車場禁泊牛？

坐6站到璧峰路站下車，站旁的前粉嶺裁判法院，是已活化為香港青年協會領袖學院的三級歷史建築。法院於1961年啟用，屬新古典建築風格，裏裏外外保留不少舊有元素，例如以水磨石磚鋪砌的地板和磚牆、以馬賽克瓷磚鋪成的樓梯，以及古典建築的巨柱樣式。二號法庭及部分拘留室，更保留了完整格局，踏足其中，甚有觀看法庭劇《壹號皇庭》、電影《法外情》的臨場感。

離開舊法院，我們走到安居街和安福街交界，尋找一塊見證粉嶺農業史的碑石。碑石立於1934年，字迹久經風霜，只能勉強辨認：此路乃是安樂村入崇謙堂公路，所有牛隻不准繫於該處，以免阻礙行人毁壞道路。近百年後，禁止繫牛之處已成為停車場，當然牛隻早已不復見於粉嶺市面。

●(3) 龍躍頭站

龍躍頭「考古」 漫步基督教村落

接下來遊覽的龍躍頭文物徑一帶，與「不准繫牛」碑石說遠不遠，說近不近，與碑石較接近的崇謙堂只需10分鐘步程。如想省點腳骨力，大家可到聯和墟球場站乘搭79K，坐3站到龍躍頭站展開行程；或從石碑直接步行約10分鐘到崇謙堂，再往北走探索龍躍頭。

龍躍頭是宋朝皇族後人鄧氏聚居的地方，1999年，政府設立龍躍頭文物徑，保留了不少傳統建築。與龍躍頭站較接近的善述書室為一級歷史建築，建於1840年，昔日是鄧氏子弟讀書的地方，雖不能內進，但仍可細看其壁畫及灰塑裝飾。

東閣圍則是龍躍頭五圍六村之一，約600年歷史，位於龍躍頭東面一處高台，以避免房舍受水浸威脅，保存狀况完好。走到文物徑的南端，來到由客家人組成的基督教村落崇謙堂村，可找到被列為三級歷史建築的西式教會建築崇謙堂。雖然這一帶新樓漸多，但漫步其中，仍可領略新界鄉村風貌，感受粉嶺早期居民的生活狀况。

●(4) 雲泉仙館站

曲橋靜賞荷 趁墟掃小食

回龍躍頭站上車，接下來巴士穿越鄉郊村落，沿路綠樹成蔭，滿眼田野風光，教人心情放鬆。約15分鐘後，便到達雲泉仙館站。建於1975年的道觀雲泉仙館，除了設有供善信參拜太歲、呂祖的殿堂，大部分範圍都是雅致的中式園林，夏日賞荷、冬季展菊，是雲泉仙館的年度大事。炎炎夏日，館內開滿一池荷花，登上池塘上的曲橋，細看嬌艷的花兒與荷葉映襯，賞心悅目。沿着小徑閒逛，可觀賞呂祖百字碑和八仙壁畫，滿途繁盛花木，奇石眾多，漫遊其中，令人祥和平靜。最後不妨到停車場旁邊的雜貨小市集逛逛，檔販們擺檔已數十年，部分是粉嶺農村人家，專售本地蔬菜。其餘攤檔則有售涼果、漬物、素食小食、花茶等。

向打鼓嶺總站進發

逛畢雲泉仙館回原站上車，我們就向香港最北的巴士總站——打鼓嶺（松園下）巴士總站進發，只需約10分鐘車程，便可到達這個旁靠蓮塘口岸、昔日屬禁區範圍的巴士總站，滿足一下好奇心。相比其他巴士總站，這兒四周空曠，人流稀少，往不遠處一瞥，見到深圳的高樓大廈。此時你或會收到電訊商捎來短訊，誤以為你已跨越邊境：「祝你旅途愉快！」為這趟旅程畫上句號。

● 知多啲

禁區三寶成追憶

以往，如果市民沒持有俗稱「禁區紙」的邊境禁區許可證，根本無法踏足隸屬禁區範圍內的打鼓嶺（松園下）巴士總站。巴士迷Eric Lo指，當巴士駛至禁區檢查站，站崗警員便會上車檢查乘客的禁區紙，故一般巴士迷以往幾乎無法體驗坐畢全程79K的感覺。除了79K有此安排，分別從上水開往文錦渡和沙頭角的73K和78K，以往同樣會駛進邊境禁區，因此，巴士迷常把這3條線統稱為「禁區三寶」。然而，隨着政府於2016年1月4日縮減禁區範圍，現時只有78K仍然走入禁區，79K及73K沿線不再途經禁區，「禁區三寶」已成為歷史名詞。

●79K號線

班次：

20至30分鐘一班，「APP 1933 - KMB．LWB」提供巴士抵達時間

車費：全程$6.4

車程：上水至打鼓嶺（松園下），約46分鐘

● INFO

陳六記飯店

地址：上水巡撫街4號

查詢：2670 0612

廣成冰室

地址：上水新成路10號

查詢：2670 4501

前粉嶺裁判法院

地址：粉嶺馬會道302號

查詢：2169 0255

註：每天分上午10:00至下午12:30及下午2:30至5:00兩節時間開放

崇謙堂

地址：粉嶺崇謙堂村20號A

善述書室

地址：粉嶺龍躍頭新屋村20號

雲泉仙館

地址：北區打鼓嶺坪輋路188號

查詢：2674 2194

文：宋霖鈴

圖：曾憲宗、林靄怡

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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