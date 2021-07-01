稱讚高學歷 或隱含歧視

菲籍教師被阻見家長

作為教育工作者，Crisel也曾聽聞其他菲籍教師在香港遭受歧視，例如一名菲律賓籍幼稚園教師被管理層阻止跟家長見面，原因是怕家長以為子女被菲傭所教。或許有人會認為女傭的教育程度低，但Crisel說，其實來港當外傭的，不少是大學畢業生，更有人曾任教師、醫護人員、會計等。每一次有人向她說：「原來你的英語這麼流利！」、「原來你教育程度這麼高！」她都不會放過這些機會，反問對方，為什麼他們會覺得菲傭必然學歷低？為什麼會有這些想法？「這些都是日常生活中的微歧視（microaggression），看似無害，但其實也會造成傷害。」Crisel說。

作為在香港有較多發言和曝光機會的菲律賓女性，她深感自己要負上為同鄉發聲的責任。在訪問中，Crisel總是小心選擇措辭，不想輕易地把菲律賓人約化為一個整體印象：「這種輕易地把一群人概括為一個整體的想法，並不必然正確；即使同為女傭，每一個人也有她獨特的背景和故事。」在香港作為主流群體的我們，若在日常生活中都能檢視自己對另一族群的印象，不輕易以偏概全，也許就可以減少許多偏見帶來的不必要傷害。