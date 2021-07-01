姬素孔尚治 醉心表演、幼兒教育 打破菲人刻板印象

走進許多藝術家、攝影師進駐的柴灣工業城內的一間工作室，Crisel正忙碌地在化妝間化妝，回覆工作電郵，同時練習樂譜，準備接下來的音樂會演出。她匆忙地把拍攝用的戒指套上手指後，卻脫不下來，急得要身邊攝影師出手協助，卻不忘笑着調侃自己一番。

早前她為香港城市室樂團擔綱演唱《音樂劇之夜》，是繼約10年前在香港迪士尼樂園《米奇金獎音樂劇》擔任主角後，再次回到演唱音樂劇曲目的舞台。Crisel由10歲開始踏上演藝之路，一邊兼顧學業一邊在菲律賓的職業劇團演出；2008年大學政治系碩士畢業後，她獲香港迪士尼樂園的短期合約，前來出任音樂劇演員。來到香港後，發現這裏充滿挑戰和節奏快速的環境非常適合她，於是把合約延長又延長，最後更留在香港，落地生根。她於2018年出演電影《淪落人》，更獲得「最佳新演員」獎。

菲人鼓勵孩子表達自我

Crisel認為，她之所以從小對表演產生熱情，跟菲律賓人鼓勵小孩勇於自我表達的文化不無關係。「也許這跟我們曾被西班牙殖民的歷史有關吧，菲律賓人普遍表現力都很豐富（expressive）；如果孩子在家裏想唱歌跳舞，以創意的方式表達自己，菲律賓父母通常都會鼓勵他們這樣做。在家庭聚會的時候，叔叔阿姨常常會跟小孩說：『你在爺爺嫲嫲面前唱一首歌吧，然後我就請你吃零食！』」Crisel笑說。有點年紀的香港人或會記得，1960至80年代，不少出色的菲律賓音樂人曾經縱橫香港樂壇，曲風熱情奔放，更為此地貢獻了許多大熱金曲，例如《大地恩情》和《人在旅途灑淚時》，兩者皆由菲律賓裔音樂人奧金寶編曲。

入劇團須保持學業優異

然而，跟不少香港家庭一樣，菲律賓家長雖然鼓勵孩子發揮表演所長，但他們仍視這些為業餘嗜好，學業成績始終排首位。「大家都說香港的教育制度嚴苛，其實菲律賓也是一樣；家長也會想盡辦法把孩子送入成績要求嚴格的本地名校。我當初跟父母說想加入劇團的時候，他們批准我加入的前提是，我的學業要維持好成績。所以我當時從早上7時上學到下午4時，放學後匆匆回家吃晚飯、做功課，再從晚上6時排練到10時，每天如是。」Crisel回憶道。她從幼兒園到高中均就讀St.Paul College，原來跟香港銅鑼灣的聖保祿學校一樣，都是由「沙爾德聖保祿女修會」創辦，亦令人想起本地的一條龍名校制度。

Crisel坦言，無論在香港還是菲律賓，表演藝術教育絕對值得受更多重視，尤其對小孩的身心發展。「幼兒是對音樂、舞蹈和遊戲有反應的，並不只是對認字用的閃卡有反應。」因此她在表演藝術工作以外，亦開設了一所學前幼兒的創意教育中心，冀能提升家長對幼兒創意教育的重視。

文：鄧捷

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com