人氣法式小館 $338歎安格斯牛扒

招牌紅酒 中和牛扒膩滯

新店位於商場地庫，位置方便就腳，門外掛着橙紅光亮的霓虹燈招牌，並設有小量帳篷座位，每枱均鋪上搶眼的紅白格仔桌布，氣氛典雅舒適，店內則沿用餐廳一貫的法式小酒館設計，流線形的梳化座與吧台席，配上柔和燈光，情調滿分。而餐牌基本上與其他分店無異，同樣主打獨沽一味的Steak-frites套餐，只需$338，即可歎重量達10安士的USDA Prime安格斯牛和任食薯條，軟嫩多汁的牛扒油潤甘香，配以餐廳自家製的芥末醬，而且盛載牛扒的鐵碟下還有燭光保暖，即使慢慢鋸、慢慢吃也不怕變涼，招牌紅酒，每杯不過$88，濃郁的葡萄香剛好調和牛扒的膩滯，有酒有肉，加一後也是$500左右，相當抵食。

此外，侍應亦會推着甜品車四處游走，車上放滿多款經典法式甜品，如黑森林蛋糕、檸檬蛋白批和雲呢拿吉士撻（$128/件，蛋糕款式每日轉換），即點即吃，建議大家不要一味狂食薯條，記住預留胃口吃甜品。順帶一提，太古廣場店逢周一休息，打工仔想在lunch time或放工後過來大吃一頓，記得提前查看日曆，不要摸門釘。

■La Vache!（太古廣場店）

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場007號舖

查詢：2801 6122

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