貴氣釜飯煲仔加分 海膽和牛啖啖奢華

翻開ODDS厚厚的餐牌，圖片不多，omakase套餐、前菜、小食、串燒、燒肉海鮮、飯類烏冬等菜式，密密麻麻地列在白紙上，若不是店內時尚暗黑的居酒屋風裝潢，差一點就以為自己身處在大吃特吃的放題店，對於初訪的客人，的確不知從何入手。然而未等及店員介紹，記者眼裏頻頻出現的就是和牛、海膽等字眼，足以證明餐廳有多了解香港人的喜好。

日本海鮮 即日空運抵店

整個menu上最Instagrammable的當然首推和牛海膽釜飯。在每一塊油脂豐腴的和牛片上，均鋪上「大大嚿」的鮮甜海膽，分量毫不吝嗇，客人可選宮崎和牛或飛驒和牛，前者口感肥厚，後者相對較薄身，而和牛之下，便是粒粒分明以日本七星米煮成的釜飯。餐廳壽司部副行政總廚蕭曉暉解釋，七星米口感飽滿，而且黏度合宜，不會過分「黏立」，最適合用來製成釜飯，而這道菜的靈感，正正來自港式煲仔飯，所以飯粒上也加入輕量的秘製豉油，稍稍提升甘甜味，與和牛的油脂相輔相成，吃一啖，的確有食過番尋味的感覺。

雖然菜式繁多，但餐廳聚集多名資深壽司和鐵板燒師傅坐鎮，蕭師傅表示，餐廳每日凌晨向日本魚市場落訂，當日下午時分，海鮮便會準時送到。「日本的魚市場大約在凌晨4時拍賣，未夠7時，已經包裝完，寫好地址，預備上飛機，所以搶貨要很快手。除非撞正香港或日本假期，基本上每日在這裏吃到的，都是新鮮貨。」例如主打前菜之一的煙熏吞拿魚腩佐日本四國產曉蛋香醬油，看似與一般粉嫩的拖羅分別不大，但咬落滿嘴濃香，油花充沛，卻不會令人覺得膩，佐以經昆布汁調味的蛋黃醬油，更是「鮮」上一層樓，細問之下，原來是在吞拿魚中動過手腳。

熟成拖羅 魚香更濃郁

蕭師傅解釋，餐廳取的是吞拿魚腩中的頭兩段，即俗稱的頭腹和腹一番，店員會將新鮮魚腩存放在特定溫度（0℃至4℃之間）和濕度下，作乾式熟成，熟成期間會抽乾魚身水分，使魚香更濃郁，口感也會更滑。雖然人人都愛吃新鮮刺身，但他表示，經過熟成的魚腩味道是截然不同的。由於每次魚獲會因應海域來源或運送時間的長短，而擁有不同的鮮度，故熟成時間短則一至兩日，甚或一星期不等，店內的壽司師傅每天都會親身試吃，覺得味道「到位」後，才會奉上給客人。

慢燒雞皮 脆嫩滿油香

至於鐵板燒，主打推薦甘鯛。魚麟先以熱油炸脆，魚肉部分放入香草魚湯輕煠至半生熟，再放回鐵板上以牛油煎香表層，肉質保持嫩滑，坐在鐵板吧台上已可聞到魚油散發的芳香；而同樣由日本直送至鐵板桌上的鮑魚、生蠔，以及多款A4和A5級別的和牛，當然不能錯過。但如果想點串燒，肉類選擇卻相對少，原因是餐廳想專注做好「やきとり」（雞串燒）。蕭師傅指出，餐廳選用本地三黃雞，為主張不浪費，除了雞翼和雞腿，就連雞冠、雞尾、掌心及氣管等部位，都會一併被製成串燒，另外更設有雞串燒的「廚師發辦」，將用剩的雞骨殼和雞皮，分別熬製雞白湯和煮成日式薑葱雞皮雞油丼，經過40分鐘慢燒的雞皮脆嫩爽口，滿是油香，伴一杯甘辛的sake，更能品出層次。

看到這裏，如果對於各種菜式心大心細，樣樣都想試，蕭師傅建議大家點選嘗味套餐（每位$1980），可以一次過試齊壽司、鐵板燒和和食料理，又或是提前2至3天訂座，告訴餐廳自己的飲食喜好，再由餐廳廚師為你度身設計一份omakase菜單，保證每款菜式都符合你的心意。

■ODDS

地址：中環德輔道中4至4A號 渣打銀行大廈地下G2舖

查詢：2891 3988

文：康詠然

編輯：王翠麗

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