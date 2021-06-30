Watch News：星空表背新功能 紀念「翻轉」90年

今年是系列面世90周年，品牌推出Reverso Tribute Nonantième翻轉系列90周年紀念表，採用經典裝飾刻紋玫瑰金表殼，搭配太陽放射狀飾紋表盤，鑲貼金色時標和太子妃式指針。表盤下半部分設小秒盤，與月相顯示結合。12時位置的下方設有大型日期顯示，以玫瑰金絲網圍繞。翻轉表殼，會發現背面表盤設有兩個大小不同的視窗，排列呈「8」字形，上方小視窗為數字式半跳時小時顯示，是首次於Reverso系列出現的功能。下方視窗為轉盤式分鐘顯示，其中一部分被珍稀工藝的鮮豔藍色漆面四分三夾板遮蓋，並綴以細小金色星星，代表夜空。

品牌早前亦特別以系列腕表早期的色彩搭配，推出Reverso Tribute Small Seconds翻轉系列小秒針腕表綠色款，呼應近年腕表界的綠色熱潮。

●查詢：2314 8633

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