七彩藍寶石打造漸變表圈

電音為題 表款視覺元素豐富

Capsule系列最近成為腕表品牌的新趨勢，此概念源自時裝界。「膠囊系列」一詞，有指是從1970年代英國一家雜貨舖而來。雜貨舖當時以capsule wardrobe作為售賣特定系列服裝的名稱，取膠囊的濃縮精華意思，因為系列的服裝全部以經典款式為基礎，簡單來說就是「基本款」，設計經典不易過時，無論任何季節也可穿著配搭。到1985年美國設計師Donna Karan推出一個包含7款常用單品的Capsule系列，將此名字發揚光大，大大小小品牌也紛紛推出自家Capsule系列。不過時至今日，Capsule系列跟濃縮精華的原意已有分別，代表的是主系列以外，圍繞特定主題發表的系列。

Chanel今年首次加入Watches & Wonders鐘表展，在線上發表新表，可能也因為此，有別以往按個別腕表系列推出新款的設定，推出以Electro為名的Capsule表款，品牌所有重點系列如J12、Boy∙Friend、Code Coco、Première等，均以電子音樂為主題，推出豐富視覺元素的表款。這也是設計總監Arnaud Chastaingt首次以單一主題概念貫穿多個系列表款，「整個概念就像安排一組演出曲目，以電子音樂的視覺元素演繹不同經典腕表」。

12色表圈套組表 獨一無二

在4月表展期間，品牌率先公布第一批以J12系列為主的Electro新表。說是以電子音樂為靈感，但腕表當然不可能直接播放電子音樂，卻採用了電子音樂經常伴隨的熒光霓虹彩色為主題，應用到各款設計上。J12 Electro腕表換上熒光彩虹色時標數字，配搭黑色抗磨精密陶瓷及精鋼表殼。J12 Electro Dream推出黑色與白色抗磨精密陶瓷兩種款式，表圈鑲嵌多種顏色的藍寶石，呈現漸變效果，與12顆長階梯形切割的彩色時標呼應。J12 Electro Star腕表的正面鑲嵌上滿滿的梯形鑽石，表帶和表殼兩側則鑲嵌上漸變色的藍寶石。J12 X-Ray Electro Caliber 3.1腕表搭載自製手動上鏈鏤空機芯，表圈與時標同樣鑲飾彩色藍寶石。J12 Electro Box套組腕表則是一套囊括12款不同顏色表圈、搭配黑色霧面抗磨精密陶瓷表材質的腕表，只此一套。

彩皮交織黑鋼表鏈 纏繞3圈

當時消息一推出，已吸引不少品牌粉絲垂詢，但Capsule系列原來還有剛在本月中發布的第2批新作，包括Boy∙Friend、Code Coco、Première系列新作。Boy∙Friend腕表以精鋼鑲嵌142顆明亮式切割鑽石，並飾以機器人圖騰，搭配內襯熒光粉紅的菱格紋小牛皮表帶。Code Coco系列則用上黑色精鋼材料鑲嵌一顆公主式切割鑽石，襯以熒光粉紅菱格紋與黑色飾邊皮革表帶，搭載精準石英機芯。Première腕表以黑色精鋼材質搭配彩色皮革交織表鏈，並搭載高精準石英機芯，3圈式的霓虹漸變色表鏈纏繞手腕，在深邃黑色表身的襯托下，形成強烈對比。Première系列另推出7枚不同配色（熒光粉紅、紫色、藍色、綠色、黃色、橙色和紅色皮革）的套裝腕表，限量5套。

文：張曉冬

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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