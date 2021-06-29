半個瑞典人：高中畢業嘩鬼

畢業生「賽馬」 街頭快樂遊行

然後家人上前道賀，送上花束和圍在頸項的公仔，再來全家喜氣洋洋合照。之後畢業生們聯群結隊在城裏大道遊車隊，有全班同學合租上層開頂旅遊巴或大貨車，有由父親們充當司機開着靚跑車示眾慶祝，也有大群畢業生並肩快樂遊行。十八九歲穿著白色裙子的女生們，已開始流露着年輕女人的魅力，在香港人眼中會是「性感鬼妹」；西裝男生們也不遑多讓，個個精力旺盛。上了9年小學加3年高中，今天終於達標畢業，難怪興奮莫名，歡呼聲混着音樂與銀雞，是每年6月初的瑞典城市街頭盛况。

保持社交距離 圍鐵馬看「奔走儀式」

然而，去年和今年卻是另一光景。去年的高中畢業禮變為網上直播，不許家人到場；今年我們家大女兒畢業，運氣好些，起碼准許每家兩位按每班別的指定時間出席，在圍住鐵馬的校園廣場保持社交距離觀看「奔走儀式」。雖然跟我18年來幻想過的熱鬧場面有些分別，開心快樂之感依然滿瀉。我還第一時間站在摺凳上面，邊高叫助興，邊高舉手機拍錄女兒賽馬呢！

她還參加了當晚學生會主辦的晚宴，疫情限制下4個同學坐一桌，餐後舞照跳不再，她們一伙友好就移師到同學家繼續派對。第二天告訴我，幾盤啤酒和烈酒樽在廚房櫃列隊，同學爸爸說隨便飲，於是18歲大個仔大個女齊齊試這試那，幾個男生平生首次醉倒。「你呢？」我問，「我試了啤酒，bleeeeh！」給我一個脷伸難飲表情。「走着瞧吧！」我笑說。

文：周游

作者簡介﹕移居瑞典的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第352期]