解鎖孩子心：建立良好學習習慣 重拾讀書信心

運用不同感官增強記憶

(1) 運用記憶方法

小聰一向都用死記、抄寫的方法溫習，不但效率不高，很快忘記，還讓小聰對讀書產生了「很悶、很累」的印象。在學習技巧的課堂裏，我們教學生運用不同的感官，增加記憶痕迹。

視覺 → 圖像法

聽覺 → 聲音／複述

動覺 → 做動作／位置

小聰是視覺加動覺型的孩子，我們教他把書本內容視覺化，加上利用動作去記憶。小聰發現自己頗擅長將重點用圖案畫出來，而且記憶比以前深刻。

(2) 掌握複溫節奏

小聰說每次放假溫習，有時是1小時，甚至2小時，坐在書桌前，看書和做練習。我問他：「在那1小時裏，你有專心嗎？」小聰說：「其實有時我覺得很累，只是『望住』本書，但個腦是空的。」於是，我跟小聰說：「不是花愈多時間就等於愈好，時間的質量都很重要。」我與他一起看看如何安排時間比較好。

重點在於：

．把溫習時間細分，每節約20至25分鐘

．每節最後用5至10分鐘回想剛才溫了的內容和休息

．到最後，再用10分鐘回想全部內容，然後有一個較長的休息

溫習的節奏在於配合孩子可專注的時間和適時回想來鞏固記憶。我告訴小聰把目標放在「我要專注溫習20分鐘」，讓他感到容易成功。運用適合孩子的溫習方法和把目標細分，令孩子有「我做得到」的掌握感，重拾對學習的信心。

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文：陳志耀

作者簡介﹕EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

[Happy PaMa 教得樂 第352期]