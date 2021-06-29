跟團遊鴨脷洲南丫島 「漁」樂無窮 「包魚」大滿足

記者參加了天運旅遊舉辦的「南‧島漁樂文化遊」旅行團，行程從鴨脷洲開始，一直到南丫島索罟灣結束，從多方面認識漁民的衣食住行。這天早上，記者跟導遊在港鐵利東站集合，她先帶領我們在鴨脷洲大街逛了一圈。

上世紀50至70年代是香港仔一帶漁業最興盛時期，而鴨脷洲沿岸則是漁民上岸補給和買賣的地方。「你知不知道整條大街上最老的店舖是哪一間？」導遊問。記者猜了一會兒也未猜中，原來是街角一間老店「興泰儀」，這家不起眼的糧油雜貨店，原來在1890年代已開業，超過100年歷史，是漁民重要的補給站。

轉過一個街角，「蘇記號」大門外掛上了麻繩、滑輪、鐵鈎……原來這是一家船上用品店，店內放滿了各式漁船用的機械和零件，1960年代開業經營至今。

拜訪「海神」 古廟珍藏古鐘

之後我們到旁邊的洪聖古廟逛了一圈，這是香港市區少有至今仍然臨海的廟宇之一；洪聖是中國南方有名的海神，一直是漁民眼中重要的守護神，漁民向祂祈求風調雨順。廟宇有逾200年歷史，至今仍保存不少珍貴的歷史文物，例如乾隆三十八年（1773年）鑄造的古鐘等。

到了行程的第二部分，我們登船遊覽香港仔避風塘。避風塘除了現已停業的「珍寶海鮮舫」，我們還可以看見不同種類的漁船，例如漁民賴以為家的「住家艇」、多用於捕蝦的「蝦拖」等。

觀漁船取冰 考運氣

「你知道漁民海上生活不可或缺的『漁民三寶』是什麼嗎？」導遊再次出題。記者猜中了生存必須的水，以及驅動船的汽油，還有一項是什麼呢？原來是冰，用來保存魚獲。此時我們的船緩緩駛近冰廠，碰巧遇上有漁船來取冰：只見岸上的人把管道放到船頭，然後冰塊便從冰廠的管道直接輸送到漁船船頭的冰庫內。漁船取冰的景象不是時時有，要看到這一幕，也許需要一點運氣了。

養魚圈看「懵仔魚」搶食

遊覽香港仔避風塘後，我們便向南丫島方向進發。這天天氣宜人，我們乘風破浪，海風迎面而來，令人心曠神怡。不一會兒，我們的船駛到索罟灣養魚區附近，這是香港少見的圓形深海養魚圈。

據導遊講解，1970年代開始捕魚業日漸式微，不少漁民轉而從事養魚業。旅行團安排我們參觀餵魚示範，只見一個漁民站在養魚圈邊緣外的小艇上，把一堆小魚拋進魚圈內，魚圈裏養殖的魚仲（又稱「懵仔魚」）頓時衝上水面搶食，掀起一陣激烈的浪花。

離開索罟灣養魚區，下一站我們去參觀建於大型魚排上的「南丫島漁民文化村」，在此也是今次行程的重頭戲：親身體驗漁民捕魚方法——包魚。顧名思義，「包魚」即是把魚網放進魚排中，左右兩旁的人齊心協力，把魚網從魚排的一端拖到另一端，然後拉起，就能把魚獲「包」在網中。步驟看似簡單，但記者嘗試後發現魚網比想像中重，過程中需要幾個人合拍，才避免魚獲從網中溜走。最後記者、導遊、兩個職員一起合作，成功把魚獲撈上水面。

在文化村旁還停泊了一架保存良好的罟仔船，即漁民出海捕魚的船。導遊解釋：「以往漁民出海捕魚，往往不止一兩天，所以船上需有必要的生活用品和起居格局。」我們登船參觀，窄小的船艙裏卻有「三房兩廳」，船上還保留了一些以往漁民的生活用品，在導遊講解下，昔日漁民生活躍現眼前。

離開「南丫島漁民文化村」前，還可以在文化村免費提供的貝殼上畫上彩色圖案兼帶回家留念。

看着大海歎漁家「九大碗」

行程最後一站，我們登上南丫島索罟灣，此時已到了中午，肚子亦一早打鼓。我們在索罟灣大街上的一間海鮮酒家，對着大海一嘗南丫島漁民傳統盛宴——九大碗：即九道菜式外加一碗白飯，有海鮮有菜有肉，例如大廚秘製的「哈哈大笑」積奇蝦、「鴛鴦聯鳴」蒜蓉蒸雙魷、「甜甜蜜蜜」咕嚕肉等。飲飽食足，在大街上買過南丫島手信「蝦蝦酥」後，上船回中環碼頭解散，結束半天行程。

■「南‧島漁樂文化遊」旅行團

價錢：$600（3至11歲小童$550），包交通、午餐、團內活動

行程需時：約4小時

查詢及報名：2982 8111

網址：bit.ly/3A3oWNm

註：7至8月另舉辦「南‧島漁樂親子遊」，詳情可瀏覽網站

文：鄧捷

編輯：梁小玲

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