安老2.0：軟餐融入STEAM 打破「老」印象

新興「樂齡科技」躍進校園

有別於傳統學科，STEM講求跨學科應用，4個字母分別代表Science（科學）、Technology（科技）、Engineering（工程）及Mathematics（數學）；至於STEAM，則添加了藝術與人文精神（Art）成分。STEAM並非單純地把不同學科混在一起，它更講求生活應用、邏輯思維、解難、創意等多方面能力。如何結合不同學科的知識及技能，解決現實生活問題，是STEAM課程的一大重點。

傳統課程大多以理論為主，着重概念理解，少實踐課程。要拉近知識與現實，讓學生學以致用，需要由生活入手。去年夏天，我們與明愛粉嶺陳震夏中學的教師密切交流，討論把軟餐融入STEAM教學的可能。

軟餐是為吞嚥困難患者而特製，利用酵素粉改變食物質地，使之變得幼滑柔軟，有如豆腐花般容易進食，並以模具重塑食物外形，盡量保留菜式原貌，以像真賣相引起患者食慾，讓他們重拾飲食樂趣。想不到這項新興「樂齡科技」，也跳出了傳統樂齡框架，不單引起安老業界的關注，也一躍進入青春的中學校園。

製作軟餐理解長者需要

一眾緊貼市場動向、充滿創意的教師，留意到軟餐興起，對它的原理、製作方法以至背後社會意義深感興趣。參加我們的軟餐培訓後，教師將軟餐融入STEAM教學，一方面引導學生探究軟餐背後的科學原理，另一方面從實際軟餐製作中，鼓勵學生藉設計思維（design thinking），深入理解長者需要，探索以人為本的解決方案，從中啟發創新企業家精神。

STEAM課程流行了一段時間，但主題設計往往令人費煞思量，既要貫連不同學科，又要聯結學生的日常生活，過程可不簡單。而是次STEAM教學示範了新的課程方向——長者需要，既能實踐科目知識，亦能增進學生對長者了解，打破他們對長者與安老業固有印象。

消除對「老」的不安想像

人口高齡化為世界趨勢，每個人都經歷老化，身邊總有長輩步入耆老之年，但對於年輕一代來說，「老」像一個抽象概念。我們或曾從課堂中、書本中認識青春期，了解「成長」，認識自己從兒童階段發展為成人階段的變化。但之後我們又會遇到什麼？可曾有人教導我們老化會面對怎麼樣的身心改變？正正因為這份未知，使大部分人對「老」感到不安與憂慮，甚至恐懼自己和所愛之人變成「老人」。

然而，「老」是否只能作貶義詞、負面標籤？我們相信，只有確切認識長者需要，方能消除大眾對「老」的不安想像，用同理心看待長輩，促進真正的社區共融。這次STEAM教學，學生理解到不止是學科知識，亦打開了通往樂齡創新的道路。隨樂齡科技的興起，長輩能更便利地生活，「老」又豈止帶來不安？只要稍稍發揮創意，老後生活一樣精彩有趣。

文：文慧妍

（The Project Futurus創辦人）