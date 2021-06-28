治療篇：中藥祛邪扶正 退化勞損宜溫灸

中藥治療：內外同治

中藥治療包括內服、外用兩方面，根據辨證制訂相關的治則、治法及用藥，實則瀉之（祛邪），虛則補之（扶正）。證屬風寒濕邪侵犯經絡者，中藥治療可用驅風、散寒、祛濕的辦法；證屬氣血運行不暢、經絡阻滯不通者，可用行氣導滯、活血化瘀的辦法；證屬肝腎不足、氣血虛弱者，可用補益肝腎、益氣養血的辦法。由於長者痛症病機多數虛實夾雜，在治療時需祛邪和扶正兼顧。內服中藥主要集中調治整個身體狀態，藉改善體質來紓緩疼痛。外用中藥，包括外敷、外洗、外塗以中藥成分製成的膏藥、藥膏、敷貼、藥油、藥酒等。外用中藥主要成分多為祛風濕藥、理氣藥及活血化瘀，功效可集中改善局部病灶狀態，促進氣血運行。

一般而言，如果只有一處地方出現疼痛，全身無明顯失調者，藥物治療方面傾向使用外用藥物解決局部問題；渾身痠痛，且痛症明顯與天氣變化有關，或伴隨全身虛弱時，治療傾向使用內服藥物糾正全身失調，或內外同治。

針灸：近部取穴通絡

針灸分「針刺」和「溫灸」兩部分。前者以針刺經絡上特定穴位，配合運針手法，疏通經絡，具體包括放鬆肌肉、刺激神經、促進血液循環等，有助改善炎症、紓緩疲勞、促進患處修復。後者主要透過艾灸或其他溫熱刺激，溫經通絡，散寒活血。

針灸選穴多數是在病灶附近穴位（近部取穴），或者是循病灶所在經絡選取遠部穴位。邪實、體壯者運針手法較強；正虛、體弱者運針手法較輕。在急性受傷初期不使用灸法，以免加劇腫脹和疼痛。退化性、勞損性疼痛，尤其每逢在受寒、不活動一段時間後痛勢加劇者，適宜使用溫灸。

推拿整復：筋骨弱不宜大力

推、拿、按、摩都是治療手法的名稱，以理筋手法直接刺激病灶，有疏通經絡、行氣活血的作用，有助放鬆肌肉及其他軟組織、鬆解黏連、促進血液循環。對關節結構異常（如關節錯位）者，運用特殊整復手法可在短時間內糾正問題。至於像拔罐、刮痧、整脊等操作，效用和推拿按摩相近。

若痛症原因為肌肉、肌腱、韌帶、筋膜等軟組織異常，經檢查診斷及排除急性損傷後，可透過推拿手法直接治療。由於年長者筋骨較脆弱，且身體狀况比較不穩定，按摩不宜大力，時間亦不宜過長，一般以中病即止。