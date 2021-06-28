老來周身痛 驅風舒筋有計 外邪勞損失養 針藥推拿整復

隨年齡增長，筋骨關節出現「退行性變」是自然、正常的過程，但假如退化程度較嚴重或速度較快，對日常起居生活構成影響者，便需要正視。簡單而言，長者出現筋骨痛症常見原因有下列3種：

外邪侵襲：風寒濕 痛勢不一

外邪是指與外在環境有關的致病因素，造成筋骨痛症病邪包括風、寒、濕3類。《黃帝內經‧痹論》指出「風寒濕三氣雜至，合而為痹也」。凡不慎吹風、受寒、冒雨，或正值天氣轉變，若身體無法及時調節適應，便可產生相應不適。

‧與感受風邪有關的痛症，稱「風痹」或「行痹」，特點是疼痛游走，痛處範圍廣泛

‧與感受寒邪有關的痛症，稱「寒痹」或「痛痹」，特點是痛處固定不移，常表現為關節僵硬、活動不利

‧與感受濕邪有關的痛症，稱「濕痹」或「著痹」，特點是痛處有沉重、乏力感，而且痛勢時好時壞，病情反覆纏綿

勞損：多涉氣血不通

中醫認為「生病起於過用」，凡經常從事超出身體負荷的勞動，便會帶來勞損，例如長時間低頭伏案會導致頸肩勞損；經常重複彎腰、下蹲提重物可導致腰及下肢勞損。勞損病機多涉及氣血運行不暢，不通則痛。

意外跌仆或受傷，可引起傷處劇烈疼痛及腫脹，局部發紅而伴隨熱感，按中醫理解反映受傷後氣血壅滯。至於因重複勞作、姿勢不良而產生的痛症，往往需要時間醞釀，多呈痠痛、麻痹，徵狀每每於操勞後加重，休息後減輕，屬於慢性勞損，在長者身上多見，氣滯血瘀的失調是逐漸形成。

筋骨失養：肝腎不足筋骨弱

臟腑功能會隨年齡變化，自「女子五七」（35歲）、「男子五八」（40歲）開始，腎氣逐漸衰少。中醫認為「腎主骨」，筋骨關節會隨着步入中老年而逐漸衰退。肝腎不足會導致筋骨結構變得脆弱，其功能及抵禦受傷能力亦會下降，表現為容易疲倦乏力，而且較不耐勞。一旦受傷或勞損便需要較長時間復康，也容易產生後遺症。

中醫在診治筋骨痛症時，一方面重視「辨證」，即要了解造成痛症的原因及發病機理，再對證下藥針對病因標本兼治，並非只求「見痛止痛」單純紓緩痛楚。另一方面也重視「辨病」，即知悉痛症發生的病灶所在，探究到底涉及哪些具體解剖組織和功能等。隨時代進步，「傷筋」只是一個很籠統概念，如果沒有弄清楚病位，以及勞損、受傷機制，在作出治療、醫囑及復康鍛煉建議時容易出偏或誤判，影響療效。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

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