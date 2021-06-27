{娛樂政治達人}曾志豪 告別傳媒自由風光的雲彩

被解僱「一早預咗」

訪問當日，是曾志豪被解僱後的第4天。曾志豪風風火火地趕過來，甫坐下便說：「不好意思，你讓我先叫點吃的，我午餐還未吃。」下午近6時，他才吃第二餐，邊吃邊做訪問。太太原以為他被解僱後應該好得閒，「點知只是陪她食了個早餐，已經日日出去，要做直播，又有不同訪問，太太覺得『捉蟲』，仲以為我可以幫吓手照顧兩個仔」，一貫的嘻嘻哈哈。

好奇他是否在努力掩飾失落的情緒，突然被解僱，怎會沒有難受？他淡然說：「一早預咗。」結局可能由他決定政治和娛樂兩腳並行開始便埋下伏線，直到廣播處長李百全上任，他自知距離被解僱一天不遠矣。

「各位，我已離開了香港電台，可惜無機會正式和聽眾說再見」，曾志豪的個人專頁，突然出現這一句，配相是有他名字的儲物櫃。看到帖文的讀者和他一樣，沒有想過解僱來得如此突然。

帖文時間是6月18日下午1時51分，《瘋Show快活人》的完結時間是1時。他和貴花田，還有程振鵬在節目完結後隨即被召見，貴花田說要先去一趟洗手間，他和程振鵬便各自倚在大錄音室外等待，有默契地沉默無語。上一趟廁所的時間，不過數分鐘，對他而言卻恍如隔世。

房內一張長桌，眼前坐着三位上司，解釋因要配合港台第二台成立40周年，三人由星期一（6月21日）起不需要再主持節目，轉由梁繼璋、李麗蕊及馬小強主持；港台當天回覆傳媒查詢，亦是同一說法。曾志豪聽罷，禁不住第一時間反駁，「吓？復刻無貴花田？有無搞錯？……佢做咗26年喎！」貴花田亦問：「我做錯咗啲咩要走？」對方對曾志豪和貴花田的連串問題，只有重複道歉，「係呀，對唔住，無辦法」，除此之外，場面一片死寂。曾志豪憶述倒是貴花田來得決斷，立刻離開房間收拾物品；他卻吞不下氣，認為公司不應解僱貴花田，留在房內繼續問了好幾句，始終得不到任何答案。

聽了無數句「對唔起」，走出房外，同事抱着他哭了良久，為未能提供任何幫助感到慚愧，又是重複說「對唔住」。曾志豪拍拍同事的肩頭，倒過來安慰對方。兩種「對唔住」的背後，是無奈，亦是無力。

自由與氣氛 塑造今天的他

加入港台21年，他由幕後做起，先做公共事務組，為不同phone-in節目聽了足足三年電話，然後做節目編導、主持人，再到幕前。曾志豪說自己小時候「好鵪鶉」，入港台亦是機緣巧合，覺得工作性質有趣而應徵，笑言不是抱着崇高理想入行。但港台內的自由與氣氛，塑造了今天的曾志豪。

「公共事務組的同事都有個樣，大家都好惡，鍾意講道理，同埋會鬧老細。內部同事會調去不同組別工作，我被調去第二台，例如同上司開會討論節目，有同事表達反對意見，在老細堅持的情况下仍然不屈不撓，大部分都是公共事務組出身的同事……這種訓練係入血㗎喎。」港台有空間，又有前輩教導。做《頭條新聞》，最常和監製吵架，偶爾亦會與森爺（吳志森）頂嘴，吵得臉紅耳赤，但大家只是為了節目好，和前輩森爺，今天仍亦師亦友。

「做電台好開心，可以娛樂大眾；就算做《頭條新聞》，收到幾多投訴，但每一個工作我都做得好愉快，亦有好多正面回應，係有成就感。」說起港台的工作，曾志豪的聲調明顯提高，語氣亦變得輕快。

說起《頭條新聞》，2020年2月播出的一集被投訴侮辱警方，通訊事務管理局裁定投訴成立；去年6月19日播放最後一集，距離曾志豪被解僱，剛好是一年。

中間沒想過轉行？「我有朋友轉行做公關，我真的想都沒想過，我做不來的，我只識得罪人，我也不擅長寫一份正正經經的稿……還有我自己有個想法，我的工作內容與公關是對立的，覺得自己去做公關會好辛苦，我只可以講到自己相信的東西。」這個性格，是在港台工作慢慢孕育而成，「以前嘅港台真係好好」！

「好好」兩個字，他說得特別肉緊。肉麻一點來說，他真的很愛港台，從心而發的着緊這個地方。他當港台是自己的家，2016年時任署理助理廣播處長陳敏娟不獲晉升，港台節目製作人員工會召開員工大會，時任廣播處長梁家榮出席解釋。作為「第二類服務提供者（俗稱CAT II）」，面對被解僱風險，曾志豪仍選擇向高層發問，卻被梁家榮反問是否CAT II，被管理層質疑不屬港台員工。

那次事件後，他沒有被解僱，仍在港台繼續拍攝《頭條新聞》，仍有主持節目；他發現，原來仍可以和上司爭論。曾志豪坦言梁家榮在任期間，同事仍可以抱着據理力爭的態度工作，不是工作環境和以往沒有分別，只能說世上的好壞美醜，不外乎是對比而來。

「現在？現在只需要唯唯諾諾。」曾志豪吃了一口肉批，輕輕冷笑說道。

堅持「雙軌並行」聽眾受落

曾志豪常說，從選擇踏上政治和娛樂雙軌並行開始，已知自己隨時會捲入萬劫不復的漩渦中。做到今天，算是有小小成就，大家記得他是嬉笑怒罵時政的電台主持人，《頭條新聞》中戴着一副黑超的「小豪子」，入屋非常。三年前他開設個人YouTube頻道，最近亦和貴花田、王耀祖再度合作，做直播節目，有一群忠實聽眾。

入職港台初期，他有機會負責以劇場化方式報道社會新聞或議題的環節，表達手法由他決定。「因為當時我好鍾意鄭丹瑞嘅《小男人周記》，我就好想模仿佢，用獨白形式，講同女神嘅經歷，再混入一些時事。」後來的節目，他亦是以軟性方式帶出新聞，受到聽眾歡迎，從此開展了他的娛樂和政治生涯。是無意，或有心，他發現當中的好處，是聽眾受落；港台的前輩曾建議他專攻一個路線，政治，或是搞笑，但他堅持兩邊一起發展。如做《瘋Show快活人》，定位為消閒式的雜誌節目，聽眾預期輕輕鬆鬆3個鐘，他卻突然會說一些較嚴肅的議題，聽眾覺得新鮮，亦聽得入耳。

「以前不是這麼流行，但現在個個都做。」曾志豪當年看似冒險的選擇，到今天，混合政治和娛樂元素的節目十分常見。一些看似娛樂至死的綜藝節目，突然殺出個正經議題；一些網上搞笑短片，將社會事件以食字方式表達，引起觀眾共鳴之餘，亦帶出娛樂也可有深度的信息。

「其實我真係好幸運」

「其實我真係好幸運。呢一句你記得出，用來做bite，因為我真係幸運，摸索到呢條路，當中亦有好多人提點同照顧。」他笑笑口說。

一直以來，政治和娛樂都比較惹火，他的一些專欄文章，或者一些人事關係，也曾引起爭議。我和曾志豪本不認識，自會有一個印象，這人是否有點衝動，甚至是不理會人感受？訪問中直接問了他。當他細細述說自己的經歷，以及曾發生的爭議事件，中間經過不少人幫助和提點，便有了以上那句「其實我真係好幸運」。

他說寫專欄文章，引發的風波最多，想起年輕時，的確衝動。2012年，他點名直接回應李怡一篇批評時任特首梁振英的專欄文章，指其錯誤引用歷史資料，兩人短暫有過筆戰。曾志豪說，自己當時認為有錯便「要咬着人唔放」，「其實係癡線，不應該同人筆戰，亦不應該這麼不尊重前輩」。筆戰事件後，他曾與李怡在港台碰面，他主動上前向李怡致歉，對方早已沒放心上；他也學會評論時，要分析事件背景和不同因素等，「絕對不好點人名，這是一個好錯的做法」。及後亦有數次因專欄文章而產生的風波，「要問自己『你是對定錯』，如果是對，就由得人，不要爭論」。

曾志豪想起每次有不同爭議，「我真係好幸運，給人不停鬧不停鬧，但每一個機構的人都同我講，叫我暫時收斂吓先，避一避，不好咁介意」。如是者，繼續開咪，繼續寫專欄。

「當年百花齊放 無甚紅線」

這個幸運，今天是否已失靈？都是觀點與角度的問題。

說曾志豪勇敢嗎？他勇敢，李百全上任不久，有天碰到，對方笑臉迎人，稱他為「豪哥」，他不吃這一套，就李百全批評電視部節目《香港故事》訪問的樂隊LMF歌曲多粗口，「不decent」，直接質問他是否不能播放LMF的歌曲，兩人愈說愈烈，旁人看得目瞪口呆；說他不能算勇敢，在國安法下，有些話他也會跟聽眾直言不能說。他形容自己以前「有護罩，有護膝，又有頭盔」，可以大膽創作，發表意見。平日的創作靈感，來自於政府官員的發言，「無靈感，聽聽他們的話，就會搵到好笑嘅位」。

在曾志豪眼中，「一報一刊兩支咪（《蘋果日報》、《壹週刊》、黃毓民和鄭經翰）」的年代，是傳媒的光輝盛世時代，「每日政府IO（新聞主任）最驚大班（鄭經翰）講了些什麼，晨早phone-in節目，幾乎可以主導當日的新聞菜單，IO都要去解釋……當年係百花齊放……甚至可以話無甚紅線可言」。2010年邀請曾展示雪山獅子旗的社運人士陳巧文上《頭條新聞》，他亦毫無避忌。到後期寫稿，預備節目，他下意識避免寫一些可能觸及法律的內容，不刻意提起，亦不自知。自由，可以消失得無聲無息。

回憶以往傳媒行業的風光，再對比現在，他說：「望住呢一個傳媒行業，有幾條線你不能掂，面對呢個處境……就係面對現實，傳媒空間就係咁，你當你不知道以前是怎樣，現在情况就是如此，如果你仲鍾意，就做。傳媒都是這樣，大家都係會踢個波出界。」不能再主持港台節目，他專心經營YouTube頻道，亦有和舊拍檔王耀祖、貴花田合作；家中裝修，便在私家車內直播，有主題有編排。往後打算如何？他也說不來，見步行步。

港台已不能入，訪問地點便約在曾志豪的母校浸會大學，我們談話的餐廳，剛巧7月結束營業。就如曾志豪一開始說，好像要不停說bye bye。

訪問結束後，他順道載我到公共交通車站。上車時，他提出「我想兜轉港台睇多次」。當時筆者有想過拍下他望向港台的背影，但想到天色昏暗，也拍不到什麼，也不想弄得太過刻意，便安靜地和他在車內看多次港台的外貌，一個他工作了21年，成就了今日的他的這個地方。

文˙ 王丹麟

{ 圖 } 李紹昌、網上截圖

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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