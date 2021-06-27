副刊

星期日生活

同場加映：《醫官同謀》拒絕謊瞞騙隱的人們

【明報專訊】「你不是因為某一天決定走上這條路而成為『異見者』，反而你會因為一些個人的責任感，再加上很多複雜的外在因素，而被驅趕出現存架構，成為他們的對頭人。」

上 / 下一篇新聞