筆電玩360°翻屏 與家族成員合作「多工」

Super AMOLED屏幕配合Intel Iris Xe graphics顯示卡，不但畫面清晰銳利，還通過SGS Eye Care認證，減少藍光輻射。另外，其智能色彩引擎可以根據當前工作，例如是看電影或打機，自動微調更合適的色彩空間。主機內置第11代Intel Core處理器，用家還可依據工作需要而選擇不同的智能效能管理，有4種模式選擇，當中最實用的智能效能模式，能因應用家使用電腦的位置、環境因素等，自動調節風扇、溫度和電池用量，平衡性能及功耗，讓用家以最高的效率持續工作。此外，用家亦可選擇適合遊戲的高效能模式、節省耗電的安靜模式，或是完全靜音的無風扇模式。超輕薄機身，配上堅固的金屬物料，加上更輕巧的充電器支援65W超快速充電，續航電量達20小時，更方便出街使用。

作為Galaxy成員，Galaxy Book Pro 360亦能夠與其他Galaxy裝置配合使用。如第二屏幕（second screen）功能有「同步顯示」和「延伸」模式，將屏幕內容延伸至Galaxy Tab變作副顯示屏，協助多工作業。另外Samsung亦與Microsoft合作，研發Link to Windows和「你的手機」應用程式，透過與手機連結後，用家可以於電腦接聽電話、查看通知等，並同時運行最多5個手機應用程式。

■Galaxy Book Pro 360規格

系統：Windows 10家用版

熒幕：13.3吋／15.6吋 1920×1080 AMOLED

處理器：Intel Core i7-1165G7

內存：16GB LPDDR4x

硬碟：1TB SSD

電池：63Wh（13.3吋）／68Wh（15.6吋）

重量：1.04kg（13.3吋）／1.39kg（15.6吋）

售價：$13,280（13.3吋）／$14,280（15.6吋）

查詢：3698 4698