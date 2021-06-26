中環「大牌檔」 集齊薄餅漢堡丼飯煙熏肉

Hambāgā主打漢堡丼飯，客人可自行配搭主菜、雞蛋料理和醬汁。當中招牌漢堡扒可選擇混合牛豬肉或雞肉，前者用USDA牛肉和杜洛克豚肉，後者則使用走地雞雞腿製作。他們的漢堡肉相對結實，肉味較濃，另有素食植物肉版本可選。Smoke ＆ Barrels則主打美國南部三文治與煙熏肉，當中煙熏肉全是自家製作，每款肉品都會選用不同木材煙熏。如煙熏牛肉與牛腩會用上味道較「清爽」的橡木和灌木，挪威三文魚則使用帶甜味的蘋果木。當中的煙熏牛腩更需事前醃製24小時，再煙熏18小時才能完成。

「汽車」脆邊鹹香

至於主打底特律薄餅的Motown Pizza & Wings，其特點是香脆的芝士批邊和方形外表。記者試味，芝士邊酥脆帶鹹香，麵包部分較厚，入口鬆軟，與意大利軟包Focaccia有點相似。此外，底特律是個「汽車之城」，因此Motown的薄餅全是以汽車品牌命名，如特斯拉Tesla、福特野馬Mustang等，玩味十足。

甜點同樣不俗，其中烘焙店La Viña在GSFH自設廚房，客人可透過玻璃窗看見各式糕餅出爐。其中又以近期熱賣的葡撻最搶手，出爐不一會就已經「sold out」。而他們的招牌巴斯克芝士蛋糕，使用第一家製作這款蛋糕的聖塞巴斯蒂安La Viña餐廳的食譜來製作，希望呈現出最原始的西班牙巴斯克芝士蛋糕的味道。

■Graham St Food Hall

地址：香港中環嘉咸街23號3號舖

查詢：9612 0988

文：唐可怡

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