借電影關注難民 怒海漂流 反思「共融」

剛過去的星期日（20日），既是父親節，也是世界難民日。聯合國難民署在今個月舉辦第14屆慈善難民電影節，聯合國難民署資源拓展部總監（中國）林碧瑤表示，每年大會都希望觀眾從電影中了解難民的故事，「設身處地去理解為尋求安全而被迫離開家園的人之困苦，以及欣賞他們重建生活時所展現的堅毅與勇氣」。根據難民署公布的最新數字，去年逃離戰爭、暴力、迫害及人權侵犯的人數增至近8240萬人，比2019年底增加4%，是歷史新高。

40天划艇3000英里

電影節的4部電影中《划越怒海》的構思最特別。導演Marco Orsini記錄運動員Omar Samra及Omar Nour組成的O2小隊，由西班牙加那利亞群島往西出發，划向加勒比海的安地卡的經歷。雖然兩人不止是運動員，也是經驗豐富的冒險家，但他們要划越3000英里的大海，需要約40日時間，有一定危險；藉此電影，他們希望大眾關注難民處境，難民多是數十人擠在小船，在能載舟也能覆舟的大海中漂流。

在訪問中，Marco指最初製作此紀錄片非常困難，因為大部分比賽時拍下的珍貴片段已經墜入大西洋之中，幸而O2一人冷靜一人積極，交錯說起故事來非常有趣，導演刻意安排兩人分開接受訪問，加上訪問賽方工作人員、O2的家人和拯救他們的船長等，用他們的敘述還原故事，讓觀眾觀賞到長達70分鐘的影片。Marco的目標，是希望觀眾對於難民的遭遇產生同理心。

刺激觀眾產生同理心

在電影中，O2小隊穿戴整齊，在安排好的劇場中流暢地說故事。他們划越大海是失敗的，沒法抵達終點。他們失去固體食物和自動導航系統，而且暈船；小船更翻側入水，他們要坐充氣救生艇，即使之後有其他船用繩繫着救生艇，但他們也怕救生艇承受不住大船繩子的拉力，被撕開兩半……電影到達高潮時，兩人先後抓住大船船員拋下的繩獲救，Marco說︰「觀眾感到釋放，開始拍手，這也正正摑了觀眾一巴掌。如果你對這兩人的遭遇有同理心，那其他坐船走難的人，你為什麼不能對他們有同理心呢？」電影刺激觀眾感官，觸動他們投入故事，重新教育大眾。

難民署數字顯示，18歲以下人士佔所有流離失所者42%，2018至2020年間近100萬兒童一出生便是難民。電影最後訪問了坐船逃離敘利亞的難民，其中一人因得知自己將為人父，才做出冒險的決定，帶同懷孕的妻子坐上偷渡的船。另一名難民表示，在大海上的夜晚，要面對同舟人的猜疑，曾經與人打鬥，被人恐嚇要丟他到大海中。

導演最難忘的一刻，是Omar Samra母親分享自己用賽方提供的定位系統追蹤兒子位置，即使Omar Samra時常攀山冒險，但她依然非常擔心兒子，每日每4小時追蹤船的位置，當失去兒子定位信號時非常焦急，沒有消息只好強裝鎮定，抽離並安慰自己。看屏幕中情緒激動的她，不免想起其他失去兒女的父母親。

議題多元 冀消除對難民誤解

今年節目挑選4部電影，紀錄片《秘洞醫院》曾獲奧斯卡金像獎最佳紀錄片獎提名，其講述敘利亞戰爭中一名女性打破當地父權社會性別定型，成為地下醫院的醫生及負責人。另一電影《別當我公主》是關於在黎巴嫩生活的難民女性學習戲劇，藝術的力量如何安撫長年戰亂造成的傷痛。《流離美國同志日記》是多元性別難民尋求庇護的故事。4部電影主題涵蓋人道救援、女性主義、藝術和多元性別等，重點在「共融」，希望消除人們對難民的誤解。林碧瑤說希望鼓勵更多人關注及支持全球的難民，協助他們融入社會，發揮所長，為社區帶來多元文化。

●第14屆慈善難民電影節網上放映

日期︰即日至7月6日

票價︰$100（單部電影）、$350（4部電影）

網址︰bit.ly/3qc2Y6n

《划越怒海》實體放映

日期︰6月26日

時間︰下午12:30

地點︰百老匯電影中心（油麻地眾坊街3號駿發花園）

票價︰$100

購票網址︰bit.ly/2TOcnVE

文：胡筱雯

編輯：王素怡

美術：謝偉豪